Árbol caído bloquea ingreso a Santa Elena Barillas

Un árbol se desplomó en horas de la madrugada de este miércoles 12 de noviembre en el área de ingreso a Santa Elena Barrillas, en el municipio de Villa Canales, Guatemala. Debido a esta situación, se mantiene un cierre parcial.
Al momento de desplomarse, el árbol desprendió cables del tendido eléctrico que permanecen sobre la cinta asfáltica, por lo que el carril de ingreso a la mencionada localidad permanece bloqueado, situación que ha generado implicaciones en la movilidad vehicular en el sector.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT), se señalizó el lugar como medida de seguridad y prevención. Además, se realizó la coordinación con las autoridades correspondientes para que realicen el retiro de los cables.
"Por favor, siga las indicaciones de los agentes de la PMT y respete la señalización circunstancial", expresaron las autoridades de tránsito de Villa Canales.
Caída de árbol en RN-14 provoca la muerte de un motorista
Los fuertes vientos continúan presentándose en el territorio nacional y ya se han reportado emergencias derivadas de esta situación. Ayer, un árbol cayó sobre dos personas que se conducían en una motocicleta en el kilómetro 82 de la Ruta Nacional 14.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Ciudad Vieja, a bordo de las unidades de rescate RD-107 y RD-15, llegaron hacia este sector y localizaron a una persona herida a quien brindan atención pre-hospitalaria y posteriormente trasladaron a la emergencia del hospital nacional de Antigua Guatemala.
En el lugar también quedó una persona fallecida por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes. Según la información compartida, la víctima mortal fue identificada como José Luis Melgar Esqueque, de 39 años, originario de San Juan Alotenango, Sacatepéquez.
Mientras tanto, no se pudo establecer la identidad del herido, ya que permanecía en estado delicado y no se encontraron documentos personales en el área.