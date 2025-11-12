 Árbol caído bloquea ingreso a Santa Elena Barillas
Nacionales

Árbol caído bloquea ingreso a Santa Elena Barillas

En el área permanecen también cables del tendido eléctrico que se desprendieron por la caída del árbol.

Compartir:
El carril de ingreso a Santa Elena Barillas sigue bloqueado. , PMT de Villa Canales
El carril de ingreso a Santa Elena Barillas sigue bloqueado. / FOTO: PMT de Villa Canales

Un árbol se desplomó en horas de la madrugada de este miércoles 12 de noviembre en el área de ingreso a Santa Elena Barrillas, en el municipio de Villa Canales, Guatemala. Debido a esta situación, se mantiene un cierre parcial.

Al momento de desplomarse, el árbol desprendió cables del tendido eléctrico que permanecen sobre la cinta asfáltica, por lo que el carril de ingreso a la mencionada localidad permanece bloqueado, situación que ha generado implicaciones en la movilidad vehicular en el sector.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT), se señalizó el lugar como medida de seguridad y prevención. Además, se realizó la coordinación con las autoridades correspondientes para que realicen el retiro de los cables.

"Por favor, siga las indicaciones de los agentes de la PMT y respete la señalización circunstancial", expresaron las autoridades de tránsito de Villa Canales.

Foto embed
El árbol desplomado destruyó parte del cableado eléctrico en el ingreso a Santa Elena Barillas. - PMT de Villa Canales

Caída de árbol en RN-14 provoca la muerte de un motorista

Los fuertes vientos continúan presentándose en el territorio nacional y ya se han reportado emergencias derivadas de esta situación. Ayer, un árbol cayó sobre dos personas que se conducían en una motocicleta en el kilómetro 82 de la Ruta Nacional 14.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Ciudad Vieja, a bordo de las unidades de rescate RD-107 y RD-15, llegaron hacia este sector y localizaron a una persona herida a quien brindan atención pre-hospitalaria y posteriormente trasladaron a la emergencia del hospital nacional de Antigua Guatemala.

En el lugar también quedó una persona fallecida por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes. Según la información compartida, la víctima mortal fue identificada como José Luis Melgar Esqueque, de 39 años, originario de San Juan Alotenango, Sacatepéquez.

Mientras tanto, no se pudo establecer la identidad del herido, ya que permanecía en estado delicado y no se encontraron documentos personales en el área.

En Portada

Juzgado pide determinar su competencia para conocer caso de Floridalma Roquet
Nacionales

Juzgado pide determinar su competencia para conocer caso de Floridalma Roque

08:29 AM, Nov 12
Gobierno instalará pantallas en distintos puntos de la capital para los partidos de la Selecciónt
Deportes

Gobierno instalará pantallas en distintos puntos de la capital para los partidos de la Selección

07:16 AM, Nov 12
VIDEO. Árbol cae sobre vehículo en zona 10t
Nacionales

VIDEO. Árbol cae sobre vehículo en zona 10

10:39 PM, Nov 11
Advierten sobre fenómeno solar que podría afectar la Tierra este miércolest
Viral

Advierten sobre fenómeno solar que podría afectar la Tierra este miércoles

06:55 AM, Nov 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateSeguridadReal MadridEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos