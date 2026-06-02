Reducción de precios de combustibles en junio 2026

En los expendios de combustibles de distintos puntos se pudo observar este martes, 2 de junio, una reducción en los precios por galón de este producto. Esto ocurre poco más de un mes después de que entró en vigencia el subsidio para aliviar el bolsillo de los ciudadanos.
La disminución en los valores es de Q2.62 para el diésel y de Q3.44 para las gasolinas regular y la súper. Montos que coinciden con los de referencia dados a conocer por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para el departamento de Guatemala.
Actualmente, los precios vigentes son los siguientes:
- Gasolina regular - Q32.91.
- Gasolina súper - Q33.91.
- Diésel - Q30.64
MP profundiza investigación por aumento en precios de combustibles
El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos, dio a conocer el pasado 11 de mayo que continúa con las diligencias de investigación derivadas de las denuncias recibidas por el incremento en el precio de los combustibles.
El Departamento de Información y Prensa del ente investigador detalló que, como parte de las acciones desarrolladas, los equipos fiscales requirieron información contable y registros financieros a distintas estaciones de servicio señaladas en las denuncias.
De acuerdo con la oficina, hasta ese momento se tenía registro de que 60 establecimientos habían cumplido con remitir la documentación solicitada, mientras que 19 estaciones tenían pendiente la entrega de dicha información.
La documentación recibida es sometida a un análisis técnico y financiero por parte del Departamento de Análisis Financiero de la Dirección de Análisis Criminal (DAC), con el objetivo de establecer el comportamiento de los precios de venta de los combustibles.
Según la Fiscalía, las investigaciones buscan identificar posibles brechas entre el costo de adquisición del producto y el precio final ofrecido a los consumidores, así como otros aspectos de interés que permitan determinar si existieron irregularidades en el incremento reportado.
* Con información de Sara Solórzano, Emisoras Unidas 89.7