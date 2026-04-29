 Mixco restablece tarifa de pasaje después de subsidio
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Mixco restablece tarifa de pasaje tras subsidio a combustibles

El precio del pasaje en buses Express regresa a Q5.00 tras la implementación del subsidio al diésel y las gasolinas.

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Las unidades atenderán colonias en distintos puntos del municipio. Cortesía
ExpressMixco / FOTO:

La municipalidad de Mixco, Guatemala confirmó que, desde este miércoles 29 de abril, quedó restablecida la tarifa del pasaje en las rutas del TransExpress, que transportan a los usuarios desde esa localidad hacia la Ciudad de Guatemala y viceversa.

Durante poco más de un mes estuvo vigente el incremento al pasaje en el referido transporte, pasando de Q5.00 a tener un valor de Q7.00. Esto se dio después de jornadas de suspensión de labores de parte de los transportistas que exponían la complicada situación que estaban enfrentando ante la constante alza de los combustibles.

Fue desde el 25 de marzo que se aplicó el aumento del 40% a la tarifa que debían pagar los usuarios en Mixco. Se indicó que se estaba cobrando el costo regular a través de la tarjeta respectiva, mientras que debían pagar los Q2.00 extra en efectivo para abordar las unidades.

Mynor Espinoza, portavoz de la comuna, indicó que el alcade Neto Bran determinó poner fin a esta práctica desde hoy, así que de nuevo se tendrá que pagar únicamente Q5.00, tomando en cuenta que ya entró en vigencia la aplicación del subsidio a los combustibles.

"Se tiene entendido que han empezado a recibir el subsidio los empresarios de las gasolineras y esto apunta a poder mantener ese valor en el servicio del Express", explicó.

Asimismo, compartió que se tiene habilitado el PBX 1593 de la municipalidad, donde los usuarios podrán poner las denuncias que correspondan para el seguimiento ante posibles anomalías.

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Subsidio vigente

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) informó que ya se encuentra habilitado el botón de "alerta subsidio combustible", por medio del cual se pueden denunciar cobros indebidos o incumplimientos en la aplicación del alivio temporal que recién entró en vigencia para reducir el precio del diésel y la gasolina.

El subsidio empezó a aplicarse desde ayer en gran parte de los expendios, principalmente en los del área metropolitana. Consiste en 8 quetzales para el galón de diésel y 5 para el de las gasolinas superior y regular. De esta manera, tras semanas continuas de alzas a estos productos, finalmente se observaron cifras por debajo de los 40 quetzales.

La Diaco, en coordinación con diferentes entidades, mantiene una serie de acciones de vigilancia en diferentes sectores para poder constatar que se esté dando cumplimiento a la normativa vigente.

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