 Mixco: Alcalde autoriza aumento temporal del pasaje en TransExpress
Nacionales

Alcalde de Mixco autoriza aumento temporal al pasaje en TransExpress

La Municipalidad de Mixco presentó una tabla del incremento al pasaje, el cual variará según el costo del diésel. Aumento entrará en vigencia este sábado 21 de marzo.

Compartir:
Al menos 120 autobuses participarán en la manifestación, 60 de ellos saldrán del municipio de Mixco., ArchivoEU.
Al menos 120 autobuses participarán en la manifestación, 60 de ellos saldrán del municipio de Mixco. / FOTO: ArchivoEU.

El alcalde de Mixco, Neto Bran, informó este viernes, 20 de marzo, que autorizó un aumento temporal al pasaje en el servicio de transporte público en ese municipio, TransExpress, el cual entrará en vigencia a partir de este sábado 21 de marzo. 

De acuerdo con el jefe edil, este incremento de Q1 estará vigente mientras se normalicen los precios del diésel, que se han visto afectados por una alza constante en los precios internacionales debido al conflicto bélico en el Medio Oriente. 

Actualmente, la tarifa de las diferentes rutas del TransExpress hacia la capital es de Q5. No obstante, la Municipalidad de Mixco detalló la escala de incremento que podría sufrir según los precios del combustible. 

  • Precio por galón diésel entre Q28 ~ Q40 = costo del pasaje Q6
  • Precio por galón diésel entre Q40 ~ Q45 = costo del pasaje Q7

Mynor Espinoza, vocero de la referida comuna, detalló por medio de un video publicado en redes sociales, que a partir de este sábado las unidades que cubren las rutas hacia la Ciudad de Guatemala contarán con una calcomanía en la que se indique el aumento autorizado. 

El funcionario explicó que dicha medida busca evitar paro de labores del transporte público y que los vecinos del referido municipio tengan que buscar alternativas de movilidad que pongan en riesgo su seguridad. Asimismo, detalló que una de las propuestas desde esa comuna ante el alza en los precios de los derivados de los combustibles es eliminar el Impuesto al Valor Agregado al diésel y las gasolinas; sin embargo, aún no hay propuestas para palear esta crisis. 

Transporte extraurbano suspende manifestación y se mantiene en asamblea permanente

Los transportistas señalaron que la decisión se tomó debido al nuevo Estado de Prevención anunciado por el Gobierno.

Transporte extraurbano suspende manifestación 

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte Extraurbano de Pasajeros (FENATREXP) confirmó que quedó en suspenso la participación de este gremio en la manifestación anunciada para el lunes 23 de marzo, en la cual se tiene previsto hacer una serie de peticiones a las autoridades.

Itiel Ordóñez, representante de la federación, indicó que la decisión se tomó debido a la implementación de un nuevo Estado de Prevención por parte del Gobierno, el cual está vigente desde ayer en seis departamentos, incluido Guatemala.

En Portada

En ceremonia privada, asumen nuevos magistrados del TSE t
Nacionales

En ceremonia privada, asumen nuevos magistrados del TSE

12:07 PM, Mar 20
Caso B410: MP apela resolución que benefició a abogadot
Nacionales

Caso B410: MP apela resolución que benefició a abogado

01:14 PM, Mar 20
Centroamérica siente la crisis en Oriente Medio con el alza del precio de las gasolinast
Nacionales

Centroamérica siente la crisis en Oriente Medio con el alza del precio de las gasolinas

10:02 AM, Mar 20
Malacateco encara recta final con nuevo técnicot
Deportes

Malacateco encara recta final con nuevo técnico

03:59 PM, Mar 20
Cuatro clubes luchan por el liderato en la fecha 15 del Clausura 2026 t
Deportes

Cuatro clubes luchan por el liderato en la fecha 15 del Clausura 2026

02:56 PM, Mar 20

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosMundial 2026IránNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos