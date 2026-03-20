Mixco: Alcalde autoriza aumento temporal del pasaje en TransExpress

El alcalde de Mixco, Neto Bran, informó este viernes, 20 de marzo, que autorizó un aumento temporal al pasaje en el servicio de transporte público en ese municipio, TransExpress, el cual entrará en vigencia a partir de este sábado 21 de marzo.
De acuerdo con el jefe edil, este incremento de Q1 estará vigente mientras se normalicen los precios del diésel, que se han visto afectados por una alza constante en los precios internacionales debido al conflicto bélico en el Medio Oriente.
Actualmente, la tarifa de las diferentes rutas del TransExpress hacia la capital es de Q5. No obstante, la Municipalidad de Mixco detalló la escala de incremento que podría sufrir según los precios del combustible.
- Precio por galón diésel entre Q28 ~ Q40 = costo del pasaje Q6
- Precio por galón diésel entre Q40 ~ Q45 = costo del pasaje Q7
Mynor Espinoza, vocero de la referida comuna, detalló por medio de un video publicado en redes sociales, que a partir de este sábado las unidades que cubren las rutas hacia la Ciudad de Guatemala contarán con una calcomanía en la que se indique el aumento autorizado.
El funcionario explicó que dicha medida busca evitar paro de labores del transporte público y que los vecinos del referido municipio tengan que buscar alternativas de movilidad que pongan en riesgo su seguridad. Asimismo, detalló que una de las propuestas desde esa comuna ante el alza en los precios de los derivados de los combustibles es eliminar el Impuesto al Valor Agregado al diésel y las gasolinas; sin embargo, aún no hay propuestas para palear esta crisis.
Transporte extraurbano suspende manifestación
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte Extraurbano de Pasajeros (FENATREXP) confirmó que quedó en suspenso la participación de este gremio en la manifestación anunciada para el lunes 23 de marzo, en la cual se tiene previsto hacer una serie de peticiones a las autoridades.
Itiel Ordóñez, representante de la federación, indicó que la decisión se tomó debido a la implementación de un nuevo Estado de Prevención por parte del Gobierno, el cual está vigente desde ayer en seis departamentos, incluido Guatemala.