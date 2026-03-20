Transporte extraurbano suspende manifestación

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte Extraurbano de Pasajeros (FENATREXP) confirmó que quedó en suspenso la participación de este gremio en la manifestación anunciada para el lunes 23 de marzo, en la cual se tiene previsto hacer una serie de peticiones a las autoridades.
Itiel Ordóñez, representante de la federación, indicó que la decisión se tomó debido a la implementación de un nuevo Estado de Prevención por parte del Gobierno, el cual está vigente desde ayer en seis departamentos, incluido Guatemala.
"Ya hicimos un pronunciamiento donde se queda suspendida la manifestación del transporte extraurbano debido al decreto de Prevención que salió publicado. Por lógica, nosotros no vamos a exponer ni a los pilotos y menos las unidades. Entonces, hacemos la aclaración que nosotros somos respetuosos de la ley y en este momento estamos en asamblea permanente esperando ser atendidos por las autoridades para que nos resuelvan la problemática que estamos viviendo", dijo.
Sus declaraciones se dieron durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde enfatizó que la federación es respetuosa de la ley. Asimismo, indicó que se optó por la suspensión, pero manteniendo la esperanza de que las autoridades los escuchen y se puedan aborda las posibles soluciones a los diversos temas que están afectando a los transportistas.
Transportistas, "entre la espada y la pared"
Según indicó Ordóñez, el gremio del transporte de pasajeros ha recibido "amenazas" desde que inició funciones el actual Gobierno. Mencionó que las mismas han surgido de parte de las autoridades, específicamente habló de un viceministro y un director, pero sin indicar nombres.
De acuerdo con el entrevistado, en los dos años y meses de gestión que llevan las autoridades a cargo del tema del transporte no han podido legalizar las renovaciones y distintos cambios que los transportistas tienen, aunque no profundizó específicamente de cuáles se trataban.
A esto, añadió, se suma la implementación del Sistema Limitador de Velocidad (SLV), que en las últimas semanas ha generado posturas encontradas entre quienes piden prórroga para su puesta en marcha y quienes resaltan la importancia de contar con este tipo de elementos para reducir los percances viales. "Nos tienen entre la espada y la pared con la amenaza de que si salimos y no tenemos el reductor de velocidad nos sancionan", puntualizó Ordóñez.
De acuerdo con datos de la Dirección General de Transporte, en el país suman 13 mil 091 vehículos los que ya cuentan con el SLV, de los cuales 522 corresponden a transporte colectivo y 12 mil 569 pertenecen a transporte de carga.
El referido tema, así como el alza al precio de los combustibles y los cuestionamientos a la gestión de las autoridades de distintas unidades del Ministerio de Comunicaciones son parte de los temas sobre los cuales los transportistas se estarían pronunciando por medio de la manifestación que realizarían la próxima semana y que quedó pausada.