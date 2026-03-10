 Transportistas plantean aumentar tarifas por alza del diésel
Nacionales

Transportistas extraurbanos plantean aumento en tarifas por alza del diésel

Los transportistas alertaron sobre el impacto del incremento en precios de combustibles y pidieron una reunión urgente con autoridades para analizar soluciones con el fin de no afectar a los usuarios.

Buses extraurbanos en la vía pública., ilustrativa de archivo
Buses extraurbanos en la vía pública. / FOTO: ilustrativa de archivo

La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) emitió un comunicado este martes, 10 de marzo, a través del cual mencionó que se plantea un posible incremento en la tarifa del servicio debido al aumento en el precio del diésel y otros insumos necesarios para que puedan llevar a cabo sus funciones.

La entidad que los sucesos internacionales que se presentan actualmente han impactado también en Guatemala. Mencionaron que las autoridades del Ministerio de Energía y Minas han afirmado que se tienen suficientes reservas de combustibles ya refinados, lo cual calificaron como "bueno", pero enfatizaron que se ha tenido un impacto inmediato en el precio de los combustibles.

Compartió que el 1 de marzo el galón de diésel en modalidad de autoservicio en el área metropolitana se adquiría a Q27.75; sin embargo, el 9 de marzo ya costaba Q33.17, más de Q5 por arriba del anterior valor, es decir, un 19.56%.

"Especulación o no, son valores totalmente comprobables que nos vienen afectando considerablemente", enfatizó Gretexpa.

Expuso que este no es el único impacto, pues a lo largo del presente año se han registrado varios incrementos al precio del diésel, un insumo indispensable para la prestación del servicio.  Pero ese no es el único inconveniente, ya que afirmaron que también han subido los costos en cuanto a aceite, lubricantes, repuestos en general, llantas, entre otros, lo que ha afectado los gastos operacionales.

En ese contexto, la gremial mencionó que la sumatoria de los referidos factores obliga a los transportistas a plantearse un incremento en la tarifa del servicio que brindan. Aunque es un tema que continúa en análisis.

Gobierno reforzará monitoreo de precios de combustibles ante alzas injustificadas

El presidente Bernardo Arévalo anunció una mayor vigilancia a los precios de los combustibles por aumentos especulativos que se han detectado.

Piden diálogo con autoridades para buscar soluciones

Tras exponer las problemáticas que enfrentan, los transportistas expresaron en el comunicado su preocupación por este contexto y señalaron que buscan reunirse con los las autoridades para poder abordar el tema.

"Señores dignatarios de la nación. Como gremial responsable y propositiva, solicitamos, respetuosamente, una reunión URGENTE con sus representantes, a fin de poder encontrar soluciones viables y sostenibles mientras concluye el contexto internacional actual", se detalla en el texto.

Indicaron que esperan poder tener acercamientos con las autoridades que tengan el poder de tomar decisiones que coadyuven la continuidad de su servicio sin afectar la economía de los usuarios.

* Con información de Sara Solórzano, Emisoras Unidas 89.7

