 Realizan operativos en autobuses del transporte extraurbano
Nacionales

Las autoridades buscan reducir el número de hechos delincuenciales en las unidades de pasajeros.

Las acciones son preventivas, por parte de la PNC., PNC de Guatemala.
Las acciones son preventivas, por parte de la PNC. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) instalaron varios puestos de control para realizar operativos enfocados en autobuses del transporte extraurbano, durante la mañana de este sábado (17/01/2026) con el fin de prevenir hechos delincuenciales. El subinspector de la PNC, José Ávila, explicó en un video institucional que algunas de las acciones se están desarrollando en el área de Escuintla.

El entrevistado explicó que las acciones de prevención se realizan en las rutas principales del sector, para tratar de minimizar hechos delictivos. En imágenes se pudo apreciar que los uniformados piden a los pasajeros de las unidades que bajen para realizar un registro de rutina.

En el puesto de registro organizado por la comisaría 31 se incluyeron acciones preventivas en otro tipo de vehículos, como motocicletas y automóviles, reportaron las autoridades, tras confirmar que el operativo se ubica en el kilómetro 52 de la autopista entre el municipio de Palín y la cabecera del departamento de Escuintla.

Por medio de sus canales oficiales, la PNC describió que las acciones buscan dar seguridad a los choferes del transporte extraurbano y a los usuarios de las respectivas unidades. Por el momento no se tiene un reporte de personas capturadas o de ilícitos encontrados en los registros realizados.

Modo de operar de la PNC

En una foto se constató que el registro se enfoca en hombres, quienes son sometidos a un chequeo de los uniformados, para constatar que no porten armas de fuego u otro tipo para cometer hechos delictivos.

Los agentes hacen una revisión minuciosa del equipaje y la ropa de los usuarios de las unidades colectivas, para tratar de prevenir la presencia de algún sicario o asaltante.

En tanto, Agentes que trabajan en la Comisaría de Chimaltenango desarrollaron otros operativos en varias carreteras y sectores de alta afluencia vehicular y de peatones.

Además, la PNC hace recorridos de seguridad preventiva en motocicletas y otros vehículos institucionales.

