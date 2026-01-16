 OEA insta a Guatemala a garantizar legalidad en elecciones
Nacionales

La OEA insta a Guatemala a garantizar legalidad en renovación de cortes y ente electoral

La Misión Especial de la OEA expresó preocupación por controversias legales en la conformación de comisiones de postulación.

Foto: Omar Solís/EU
mision-observacion-oea-emisoras-unidas1 / FOTO:

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala instó este viernes a las autoridades a asegurar la legalidad y transparencia en los procesos de renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y la jefatura del Ministerio Público (Fiscalía).

En un comunicado, la Misión valoró el aumento de la participación en las elecciones del Colegio de Abogados, pero expresó preocupación por controversias legales en la conformación de la Comisión de Postulación para elegir a los magistrados del TSE.

El organismo señaló específicamente los cuestionamientos sobre el representante del foro de rectores de universidades privadas, debido a denuncias que han sido promovidas donde se plantea que ejerce funciones religiosas.

La OEA recordó que la normativa vigente prohíbe a ministros de culto integrar dicha comisión y pidió a las instancias competentes verificar este extremo de manera "pronta y exhaustiva" para evitar futuras nulidades que pongan en riesgo la certeza jurídica del proceso.

Asimismo, el ente centró su atención en la renovación de la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano judicial del país, para el periodo 2026-2031. Advirtió sobre la crisis de gobernanza en la Universidad de San Carlos (USAC), cuyo Consejo Superior Universitario, pese a tener mandatos vencidos, debe designar magistrados ante la alta corte.

Amparo cuestiona participación de rector en comisión de postulación del TSE

El diputado José Chic accionó contra la designación del rector Mynor Herrera para integrar la postuladora.

Insta al cumplimiento de leyes y plazos

De igual forma, la Misión se refirió a declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre la posibilidad de realizar una "designación directa" de su magistrado ante la CC sin una convocatoria previa. Al respecto, la OEA subrayó que, dada la centralidad del tribunal constitucional, cualquier designación debe ser "debidamente motivada" y basada en méritos, y desaconsejó mecanismos opacos.

Finalmente, el organismo hemisférico urgió al Congreso de la República a juramentar "sin dilación" a las comisiones de postulación tanto del TSE como de Fiscal General para cumplir con los plazos de ley.

