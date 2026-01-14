 Cámara de Comercio pide objetividad y transparencia a postuladora del TSE
Cámara de Comercio pide objetividad y transparencia a postuladora del TSE

La entidad hizo un llamado a los integrantes de la Comisión de Postulación a ejercer sus funciones "descartando cualquier consideración ajena al interés público".

La Cámara de Comercio de Guatemala emitió un comunicado este miércoles, 14 de enero, para referirse al proceso de elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tomando en cuenta que ya se completó la integración de la comisión de postulación que definirá la nómina de candidatos a magistrados.

La entidad señaló que las comisiones de postulación constituyen un pilar esencial del sistema democrático, al ser un mecanismo mediante el cual se propone a profesionales que asumirán responsabilidades de alto impacto para la vida institucional del país. Agregó que quienes la integran tienen el "deber ineludible" de actuar con estricto apego a la Constitución, la ley y los principios que rigen la función pública.

Asimismo, señaló que la Ley de Comisiones de Postulación se creó para limitar discrecionalidades en la designación de distintos puestos al más alto nivel y que la misma tiene como finalidad garantizar la designación de autoridades idóneas, mediante procesos públicos y objetivos.

En ese contexto, hizo un llamado a los comisionados para que todas las fases para definir a los candidatos a magistrados del TSE se conduzcan con objetividad, transparencia y responsabilidad.

"Privilegiando exclusivamente a candidatos que acrediten idoneidad técnica, trayectoria profesional sólida, independencia de criterio y honorabilidad comprobada, descartando cualquier consideración ajena al interés público o vinculada a presiones de carácter político, económico o de cualquier otra naturaleza", añadió.

