Vinícius habla de la temporada en blanco del Real Madrid

El delantero brasileño Vinícius Júnior analizó las razones que, a su juicio, explican la temporada en blanco del Real Madrid en los últimos dos cursos. En una entrevista concedida al canal CazéTV, el atacante habló con franqueza sobre los errores del equipo, el impacto de los cambios internos y su visión de futuro en el club blanco, en un contexto marcado por la falta de títulos.
Uno de los puntos centrales de su análisis fueron las derrotas inesperadas en el estadio Santiago Bernabéu. Vinícius fue claro al señalar la pérdida de puntos en casa como un factor decisivo en la mala dinámica del equipo: "Acabamos fallando en partidos en los que no podíamos fallar, no se pueden perder partidos en casa. Y en los partidos que tienes que empatar, pierdes, y vas perdiendo puntos, la distancia va aumentando y el otro equipo (por el Barcelona en la Liga) va ganando confianza", en referencia directa al crecimiento de Barcelona.
Vinícius reconoce que el Real Madrid falló en momentos clave
El brasileño también apuntó al contexto de cambios en el banquillo y en la estructura del equipo, incluyendo las etapas de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa tras la salida de Carlo Ancelotti. Además, subrayó la pérdida de experiencia en el vestuario como un factor clave del bajón competitivo: "Ya no tenemos tantos jugadores experimentados como en las últimas temporadas, como Nacho, Carvajal jugaba más, Luka Modric, Toni (Kroos). Son jugadores que marcan mucho la diferencia".
En el plano personal y de convivencia, Vinícius también se refirió a su relación con Kylian Mbappé, desmintiendo cualquier tipo de conflicto dentro del vestuario. El delantero explicó que la conexión con el francés es positiva y que existe una buena relación entre ambos: "Siempre tuve una buena relación con él. Le mandé muchos mensajes para que viniera a jugar aquí. Todavía no hemos conseguido jugar como queremos y ganar los títulos que queremos, pero en un futuro bien próximo vamos a revertir la situación", dijo, además de calificarlo como un jugador "legendario", de "talla mundial".
Por último, el atacante dejó abierta la puerta a su futuro en el club y a un eventual regreso a Brasil. Vinícius insistió en su compromiso con el proyecto del Real Madrid y en su deseo de continuar muchos años más: "Es el club de mis sueños (...) Quiero seguir aquí toda mi vida y no tengo prisa en renovar. Hasta 2027 tengo mucho que hablar con el Real Madrid, y el Real Madrid tiene mucho que hablar con nosotros. El Madrid está tranquilo y yo estoy tranquilo. El presidente (Florentino Pérez) confía en mí y yo en él; es solo esperar". También recordó su vínculo con el Flamengo: "No ahora, pero tampoco voy a volver tan viejo. Añoro el Flamengo. Tengo que ganar la Libertadores con el Flamengo".