Vuelca transporte de valores en la ruta Interamericana

Una unidad de transporte de valores volcó este miércoles, 27 de mayo, en el kilómetro 152 de la ruta Interamericana. Las autoridades atendieron esta emergencia que dejó daños materiales y complicaciones para la circulación vehicular en el sector.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron varias alertas de transeúntes que reportaban un percance vial en el mencionado punto, por lo que de inmediato se movilizaron ambulancias para atender a posibles afectados.
Los técnicos en urgencias médicas les brindaron asistencia prehospitalaria a tres personas que viajaban en el vehículo accidentado. Tras la evaluación correspondiente, se determinó que los ocupantes no presentaban lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlos a un centro asistencial.
Las causas del percance aún no han sido establecidas y serán investigadas por las autoridades correspondientes.