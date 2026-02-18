 Exfiguras del fútbol europeo se unen en defensa de Vinícius
Deportes

Exfiguras del fútbol europeo se unen en defensa de Vinícius Júnior

Algunos exjugadores como Rio Ferdinand, Micah Richards, Thierry Henry y Wesley Sneijder utilizaron sus plataformas para exigir sanciones ejemplares.

Compartir:
Vinícius Júnior fue víctima de un presunto insulto racista de su compañero de profesión, Gianluca Prestianni - EFE
Vinícius Júnior fue víctima de un presunto insulto racista de su compañero de profesión, Gianluca Prestianni / FOTO: Agencia EFE

Las reacciones al presunto insulto racista contra Vinícius Júnior en Lisboa no tardaron en multiplicarse, y varias voces autorizadas del fútbol europeo salieron en su defensa. Exfutbolistas de renombre internacional condenaron con firmeza lo ocurrido durante el duelo entre el Benfica y el Real Madrid, enviando un mensaje claro: el racismo no puede tener cabida en el deporte. Entre ellos destacaron figuras como Rio Ferdinand, Micah Richards, Thierry Henry y Wesley Sneijder, quienes utilizaron sus plataformas para exigir sanciones ejemplares.

Uno de los más contundentes fue Rio Ferdinand, leyenda del Manchester United y actual comentarista. El exdefensor calificó de "inaceptable" cualquier intento de justificar lo sucedido y lanzó una frase que resonó con fuerza en redes sociales: "Esta clase de basura, estas ratas que dicen esos comentarios racistas, deben ser castigados". Ferdinand cuestionó además a quienes pretendían desviar el foco hacia la celebración del brasileño, recordando que la esencia del fútbol también está en la expresión y la alegría de los jugadores.

Exfutbolistas respaldan a Vinícius Júnior

En la misma línea se pronunció Micah Richards, exjugador del Manchester City y habitual analista televisivo. Richards fue directo al referirse a la actitud del presunto agresor: "Es un cobarde". Para el inglés, el hecho de taparse la boca al momento de hablar refuerza la sospecha de una conducta indebida y deja en evidencia la gravedad de lo denunciado. Su postura apuntó a la necesidad de transparencia y responsabilidad ante situaciones tan delicadas.

La experiencia personal marcó la reflexión de Thierry Henry, campeón del mundo con Francia. El exdelantero aseguró sentirse identificado con lo que vive Vinícius, recordando episodios similares a lo largo de su carrera. "A veces, te sientes solo porque tu palabra se contrapone a la suya", expresó, subrayando el aislamiento que pueden experimentar los futbolistas cuando denuncian actos discriminatorios. Su testimonio aportó una dimensión humana al debate y evidenció que el problema no es nuevo.

Por su parte, Wesley Sneijder, subcampeón del mundo con Países Bajos, fue tajante: "¡Es un escándalo que la gente todavía siga llamando ‘mono’ a los negros!". El neerlandés no solo cuestionó la conducta del jugador implicado, sino que también lamentó que en pleno siglo XXI persistan expresiones racistas en escenarios de máxima visibilidad. Su mensaje reflejó indignación y la urgencia de erradicar definitivamente estas prácticas.

En Portada

Diputados presentan amparo para proteger resultados de elección de magistrados en el CANGt
Nacionales

Diputados presentan amparo para proteger resultados de elección de magistrados en el CANG

08:45 AM, Feb 18
UEFA abre investigación por presuntos insultos racistas a Viníciust
Deportes

UEFA abre investigación por presuntos insultos racistas a Vinícius

07:10 AM, Feb 18
Reconocida asociación contra el racismo defiende a Viníciust
Deportes

Reconocida asociación contra el racismo defiende a Vinícius

08:14 AM, Feb 18
Exfiguras del fútbol europeo se unen en defensa de Vinícius Júniort
Deportes

Exfiguras del fútbol europeo se unen en defensa de Vinícius Júnior

07:39 AM, Feb 18

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos