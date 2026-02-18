Exfiguras del fútbol europeo se unen en defensa de Vinícius

Las reacciones al presunto insulto racista contra Vinícius Júnior en Lisboa no tardaron en multiplicarse, y varias voces autorizadas del fútbol europeo salieron en su defensa. Exfutbolistas de renombre internacional condenaron con firmeza lo ocurrido durante el duelo entre el Benfica y el Real Madrid, enviando un mensaje claro: el racismo no puede tener cabida en el deporte. Entre ellos destacaron figuras como Rio Ferdinand, Micah Richards, Thierry Henry y Wesley Sneijder, quienes utilizaron sus plataformas para exigir sanciones ejemplares.
Uno de los más contundentes fue Rio Ferdinand, leyenda del Manchester United y actual comentarista. El exdefensor calificó de "inaceptable" cualquier intento de justificar lo sucedido y lanzó una frase que resonó con fuerza en redes sociales: "Esta clase de basura, estas ratas que dicen esos comentarios racistas, deben ser castigados". Ferdinand cuestionó además a quienes pretendían desviar el foco hacia la celebración del brasileño, recordando que la esencia del fútbol también está en la expresión y la alegría de los jugadores.
Exfutbolistas respaldan a Vinícius Júnior
En la misma línea se pronunció Micah Richards, exjugador del Manchester City y habitual analista televisivo. Richards fue directo al referirse a la actitud del presunto agresor: "Es un cobarde". Para el inglés, el hecho de taparse la boca al momento de hablar refuerza la sospecha de una conducta indebida y deja en evidencia la gravedad de lo denunciado. Su postura apuntó a la necesidad de transparencia y responsabilidad ante situaciones tan delicadas.
La experiencia personal marcó la reflexión de Thierry Henry, campeón del mundo con Francia. El exdelantero aseguró sentirse identificado con lo que vive Vinícius, recordando episodios similares a lo largo de su carrera. "A veces, te sientes solo porque tu palabra se contrapone a la suya", expresó, subrayando el aislamiento que pueden experimentar los futbolistas cuando denuncian actos discriminatorios. Su testimonio aportó una dimensión humana al debate y evidenció que el problema no es nuevo.
Por su parte, Wesley Sneijder, subcampeón del mundo con Países Bajos, fue tajante: "¡Es un escándalo que la gente todavía siga llamando ‘mono’ a los negros!". El neerlandés no solo cuestionó la conducta del jugador implicado, sino que también lamentó que en pleno siglo XXI persistan expresiones racistas en escenarios de máxima visibilidad. Su mensaje reflejó indignación y la urgencia de erradicar definitivamente estas prácticas.