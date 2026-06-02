Diego Casas habla de una "falta de códigos" en su despedida

La etapa de Diego Casas en Deportivo Marquense llegó oficialmente a su fin. El delantero uruguayo confirmó su salida del conjunto occidental a través de un mensaje publicado en su perfil de Instagram, poniendo punto final a un ciclo de un año en el que fue una de las piezas importantes del equipo. Durante su estadía, el atacante contribuyó a que los leones lograran mantenerse en la Liga Nacional, objetivo que se concretó de manera sufrida en el torneo anterior.
En su despedida, Casas expresó su gratitud hacia todas las personas que lo acompañaron durante su paso por la institución. "Hoy me toca despedirme de este club que me ha regalado momentos de alegría, incertidumbre, crecimiento y grandes desafíos. Me voy profundamente agradecido con cada una de las personas que formaron parte de este camino, trabajadores del club, cuerpo técnico, aficionados que me brindaron su cariño, compañeros y amigos que me ha dejado esta profesión y que llevaré siempre en mi corazón", escribió el futbolista charrúa.
Casas también manda fuerte mensaje
Sin embargo, el mensaje también incluyó una declaración que llamó la atención de los aficionados y del entorno del fútbol guatemalteco. Aunque no reveló detalles específicos sobre las razones de su decisión, Casas dejó entrever su inconformidad con algunas situaciones ocurridas en el club. "Quiero dejar en claro que no me voy por la puerta de atrás ni por motivos económicos. Mi decisión responde a la falta de códigos, códigos que en el fútbol se respetan y que considero fundamentales. Así como nos hicimos respetar dentro de la cancha, logramos que Marquense permaneciera en la Liga Nacional", manifestó el delantero, dejando abierta la incógnita sobre el trasfondo de sus palabras.
El atacante cerró su mensaje destacando la satisfacción por el trabajo realizado y el compromiso mostrado durante su paso por Marquense. "Me voy con la tranquilidad del deber cumplido y con el orgullo de haber defendido estos colores hasta el final", concluyó.
Mientras tanto, en las últimas semanas ha tomado fuerza la posibilidad de que Casas continúe su carrera en Xelajú MC, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial. En Guatemala, el uruguayo también ha defendido las camisetas de Cobán Imperial y Comunicaciones, consolidándose como un futbolista con amplia experiencia en el balompié nacional.