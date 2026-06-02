 Diego Casas habla de una "falta de códigos" en su despedida
Deportes

Diego Casas habla de una "falta de códigos" en su despedida de Marquense

"Me voy profundamente agradecido", escribió Diego Casas, quien también negó que su salida de Marquense sea por motivos económicos.

Compartir:
Diego Casas celebrando gol ante Xelajú en el estadio Marquesa de la Ensenada
Diego Casas celebrando gol ante Xelajú en el estadio Marquesa de la Ensenada / FOTO: Marquense
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La etapa de Diego Casas en Deportivo Marquense llegó oficialmente a su fin. El delantero uruguayo confirmó su salida del conjunto occidental a través de un mensaje publicado en su perfil de Instagram, poniendo punto final a un ciclo de un año en el que fue una de las piezas importantes del equipo. Durante su estadía, el atacante contribuyó a que los leones lograran mantenerse en la Liga Nacional, objetivo que se concretó de manera sufrida en el torneo anterior.

En su despedida, Casas expresó su gratitud hacia todas las personas que lo acompañaron durante su paso por la institución. "Hoy me toca despedirme de este club que me ha regalado momentos de alegría, incertidumbre, crecimiento y grandes desafíos. Me voy profundamente agradecido con cada una de las personas que formaron parte de este camino, trabajadores del club, cuerpo técnico, aficionados que me brindaron su cariño, compañeros y amigos que me ha dejado esta profesión y que llevaré siempre en mi corazón", escribió el futbolista charrúa.

Altas y bajas para el Apertura 2026 de la Liga Nacional

Los equipos de la Liga Nacional ya trabajan en la conformación de sus plantillas para el Apertura 2026, entre altas, bajas y renovaciones.

Casas también manda fuerte mensaje

Sin embargo, el mensaje también incluyó una declaración que llamó la atención de los aficionados y del entorno del fútbol guatemalteco. Aunque no reveló detalles específicos sobre las razones de su decisión, Casas dejó entrever su inconformidad con algunas situaciones ocurridas en el club. "Quiero dejar en claro que no me voy por la puerta de atrás ni por motivos económicos. Mi decisión responde a la falta de códigos, códigos que en el fútbol se respetan y que considero fundamentales. Así como nos hicimos respetar dentro de la cancha, logramos que Marquense permaneciera en la Liga Nacional", manifestó el delantero, dejando abierta la incógnita sobre el trasfondo de sus palabras.

El atacante cerró su mensaje destacando la satisfacción por el trabajo realizado y el compromiso mostrado durante su paso por Marquense. "Me voy con la tranquilidad del deber cumplido y con el orgullo de haber defendido estos colores hasta el final", concluyó.

Mientras tanto, en las últimas semanas ha tomado fuerza la posibilidad de que Casas continúe su carrera en Xelajú MC, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial. En Guatemala, el uruguayo también ha defendido las camisetas de Cobán Imperial y Comunicaciones, consolidándose como un futbolista con amplia experiencia en el balompié nacional.

Foto embed
Diego Casas se despide de Marquense - RR.SS.

En Portada

Jefes de bloque abordan enmiendas a ley Antilavadot
Nacionales

Jefes de bloque abordan enmiendas a ley Antilavado

08:56 PM, Jun 01
VIDEO. Dos albañiles mueren tras impacto de rayo en Momostenangot
Nacionales

VIDEO. Dos albañiles mueren tras impacto de rayo en Momostenango

09:54 PM, Jun 01
Gobernadora Departamental de Suchitepéquez renuncia al cargot
Nacionales

Gobernadora Departamental de Suchitepéquez renuncia al cargo

05:25 PM, Jun 01
Taylor Swift anuncia canción original para Toy Story 5t
Farándula

Taylor Swift anuncia canción original para Toy Story 5

03:09 PM, Jun 01
Diego Casas habla de una falta de códigos en su despedida de Marquenset
Deportes

Diego Casas habla de una "falta de códigos" en su despedida de Marquense

07:09 AM, Jun 02

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalCopa del MundoMinisterio Públicoredes socialesReal MadridLiga NacionalFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar