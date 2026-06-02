 Enrique Riquelme atiza contra Florentino Pérez
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Riquelme agita las elecciones con una acusación contra Florentino Pérez

El candidato a la presidencia aseguró que una victoria de Florentino Pérez pondría en riesgo el modelo de propiedad del Real Madrid

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Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid - EFE
Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid / FOTO: Agencia EFE
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El candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, hizo un llamado este martes a los socios del club para que participen masivamente en las elecciones del próximo domingo 7 de junio, al considerar que el futuro de la entidad está en juego. Durante una comparecencia ante los medios y antes de reunirse en Barcelona con representantes de peñas madridistas, asociaciones y socios, el empresario aseguró que estos comicios representan mucho más que una simple elección presidencial. "La realidad es que el club está en venta y desde nuestra candidatura no lo vamos a permitir. Necesitamos que los socios vayan a votar este domingo porque pueden ser las últimas elecciones del Real Madrid", advirtió.

Riquelme calificó la cita electoral como un auténtico referéndum sobre el modelo de propiedad del club y señaló que la posibilidad de una futura venta de la entidad fue el principal motivo que le llevó a presentar su candidatura. En ese sentido, insistió en que las recientes informaciones sobre una eventual privatización del Real Madrid confirman una preocupación que, según él, había sido minimizada por muchos sectores. "Hablábamos de que iban a vender el club, muchos decían que era imposible, que eso no iba a suceder, pues ya han visto, caretas fuera, que el Real Madrid si gana la candidatura de Florentino Pérez está en venta. Es algo tremendamente grave", afirmó.

Riquelme invita a los socios del Real Madrid a votar

El aspirante a la presidencia también cuestionó la necesidad de impulsar un cambio en la estructura de propiedad de la institución y reclamó explicaciones a la candidatura encabezada por Florentino Pérez. "No hay ninguna necesidad y si la hay es necesario que la candidatura del presidente Pérez lo explique", sostuvo. Asimismo, reiteró su rechazo frontal a cualquier proceso de privatización, al considerar que el Real Madrid debe seguir perteneciendo exclusivamente a sus socios. "El Real Madrid tiene que ser cien por cien de los socios", remarcó.

En el apartado deportivo, Riquelme recordó que, en caso de imponerse en las urnas, su director deportivo sería Raúl González Blanco, una de las grandes leyendas del club. Además, adelantó que en los próximos días dará a conocer nuevos nombres que formarían parte de su proyecto, especialmente figuras vinculadas a la historia y la identidad madridista. Según explicó, el objetivo es reforzar "el ADN del madridismo" y devolver protagonismo a personas que representen los valores tradicionales de la entidad.

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Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid - EFE

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