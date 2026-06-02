 Complicaciones Viales por Lluvias: Medidas de Prevención
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Lluvias generan complicaciones viales; autoridades refuerzan medidas de prevención

Se mantienen condiciones lluviosas en diferentes sectores.

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Lluvia en la Ciudad de Guatemala., ilustrativa de archivo: EU
Lluvia en la Ciudad de Guatemala. / FOTO: ilustrativa de archivo: EU
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Las autoridades de tránsito reportaron algunas complicaciones para la circulación vehicular debido a la presencia de lluvias desde horas de la madrugada de este martes, 2 de junio, en diferentes sectores de la Ciudad de Guatemala, Villa Nueva, Mixco y otras áreas aledañas.

Las precipitaciones comenzaron a presentarse entre la medianoche y las primeras horas de este día, no solo en estas regiones del departamento de Guatemala, sino también en el interior del país, por lo que se ha pedido precaución a quienes transitan en las distintas carreteras.

Las Policías Municipales de Tránsito (PMT), los cuerpos de socorro e instituciones de protección civil mantienen el monitoreo correspondiente de posibles incidentes. Hasta ahora, lo que se ha reportado es que en ciertos puntos hay movilidad vehicular lenta, pues por prevención los usuarios reducen la velocidad y esto genera acumulación de vehículos.

Recomendaciones en el tránsito

El territorio guatemalteco se encuentra bajo los efectos de una onda del este que genera lluvias, vientos y nublados. Las condiciones se mantendrán en las próximas horas, por lo que las autoridades dan seguimiento a las emergencias que puedan surgir.

Asimismo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió una serie de recomendaciones para conducir de manera segura al momento de estar lloviendo, entre estas:

  • Reducir la velocidad.
  • Mantener una distancia segura.
  • Mantener los neumáticos en buen estado.
  • Encender las luces intermitentes.
  • Circular en los carriles centrales.
  • Activar el parabrisas.
  • Frenar correctamente y a una distancia mayor que la habitual.
  • Para los motoristas: evitar pasar sobre charcos y utilizar traje impermeable.

Operativos para verificar estado de vehículos

La PMT de la Ciudad de Guatemala dio a conocer que se han implementado operativos para verificar el estado de los vehículos que circulan en las diversas rutas, ya que, principalmente durante la presente temporada, el uso de neumáticos dañados pone en riesgo muchas vidas.

"Tus llantas nos importan a todos. No llantas lisas y dañadas. ¡Todos merecemos circular con seguridad!", expresó la institución en sus cuentas de redes sociales al anunciar las verificaciones que realiza el personal con respecto al tema.

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