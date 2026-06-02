 Accidente de ambulancia de Bomberos Municipales en Mixco
Nacionales

Salen a luz nuevos videos del accidente de ambulancia de Bomberos Municipales en Mixco

Así fue el dramático accidente de una ambulancia en Mixco.

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Ambulancia accidentada. , Redes sociales.
Ambulancia accidentada. / FOTO: Redes sociales.
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Videos de cámaras de seguridad que comenzaron a circular en las últimas horas muestran el momento exacto en que una ambulancia de los Bomberos Municipales sufrió un accidente de tránsito en el bulevar Tulam Tzu, zona 4 de Mixco.

Aunque el percance ocurrió durante la mañana del lunes 1 de junio, las grabaciones fueron difundidas recientemente en redes sociales, donde rápidamente captaron la atención de los usuarios debido a la magnitud del incidente.

En las imágenes se observa cómo la ambulancia circula por la vía cuando, por causas que aún no han sido establecidas, el conductor pierde el control del volante. El vehículo atraviesa el carril central y se desplaza hacia la vía contraria, generando momentos de tensión entre otros conductores que transitaban por el sector.

Las grabaciones también evidencian que el piloto realizó una maniobra para evitar una colisión directa con un bus escolar que se encontraba en su trayectoria. Sin embargo, pese al intento por esquivar el vehículo, la ambulancia terminó saliéndose de la carretera e impactando contra un negocio ubicado a un costado de la vía.

No hubo personas con heridas de gravedad

Minutos después, unidades del Cuerpo Voluntario de Bomberos llegaron para brindar asistencia a los tripulantes de la ambulancia y colaborar en las labores de atención de la emergencia.

De acuerdo con la información revelada tras el incidente, los ocupantes de la unidad afectada, el piloto y un paramédico, no sufrieron heridas de gravedad. Ambos fueron evaluados en el lugar y se informó que permanecen estables.

Las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo. Entretanto, los videos continúan circulando en redes sociales, donde han generado diversas reacciones entre los usuarios.

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