 Hombre muere en ataque armado en San Miguel Petapa
Nacionales

Hombre fallece tras ataque armado en San Miguel Petapa

El hecho de violencia ocurrió en Villa Hermosa 1.

Compartir:
., Bomberos Municipales Departamentales
. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un hombre perdió la vida como consecuencia de un ataque armado durante la noche del lunes, 1 de junio, en el sector 4 de Villa Hermosa 1, zona 7 del municipio de San Miguel Petapa, Guatemala.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales, elementos de la estación local fueron notificados con respecto a una balacera que había ocurrido en el sector, por lo que se movilizaron al lugar de inmediato.

A su llegada, los técnicos en urgencias médicas realizaron la evaluación correspondiente y determinaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas provocadas por impactos de proyectil de arma de fuego que presentaba en diferentes partes del cuerpo.

Tras confirmar el fallecimiento, los socorristas procedieron a informar a las autoridades competentes sobre el caso para iniciar las diligencias de investigación y el procesamiento de la escena.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada y se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el hecho armado.

Hallan a recién nacido sin vida en zona 11

El menor fue abandonado en la vía pública en la colonia Las Charcas dentro de bolsas plásticas.

Este es el segundo hecho de violencia ocurrido recientemente en la zona 7 de San Miguel Petapa. El pasado 25 de mayo resultó herido un hombre tras ser atacado con arma de fuego.

Los bomberos lograron estabilizar al paciente en el lugar y posteriormente lo trasladaron hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, donde quedó bajo atención médica especializada.

Incidente armado en local comercial

Los Bomberos Municipales Departamentales atendieron otro incidente armado el pasado lunes. Este ocurrió en la colonia El Cerrito, zona 10 de Mixco, Guatemala, en el interior de un local comercial.

Según el reporte de la institución, un hombre fue atacado con arma de fuego por personas desconocidas. Cuando los socorristas lo evaluaron, confirmaron que ya había fallecido, por lo que dieron aviso a las autoridades respectivas.

El cuerpo de la víctima, que no ha sido identificada, fue encontrado cerca del ingreso del negocio donde se comercializaban bebidas y comida.

En Portada

Lluvias generan complicaciones viales; autoridades refuerzan medidas de prevenciónt
Nacionales

Lluvias generan complicaciones viales; autoridades refuerzan medidas de prevención

06:34 AM, Jun 02
Controlan incendio en equipo generador de edificio en zona 9t
Nacionales

Controlan incendio en equipo generador de edificio en zona 9

07:18 AM, Jun 02
Salen a luz nuevos videos del accidente de ambulancia de Bomberos Municipales en Mixcot
Nacionales

Salen a luz nuevos videos del accidente de ambulancia de Bomberos Municipales en Mixco

07:48 AM, Jun 02
Diego Casas habla de una falta de códigos en su despedida de Marquenset
Deportes

Diego Casas habla de una "falta de códigos" en su despedida de Marquense

07:09 AM, Jun 02
Riquelme agita las elecciones con una acusación contra Florentino Pérezt
Deportes

Riquelme agita las elecciones con una acusación contra Florentino Pérez

06:54 AM, Jun 02

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalCopa del MundoMinisterio Públicoredes socialesReal MadridLiga NacionalFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar