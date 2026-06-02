Hombre muere en ataque armado en San Miguel Petapa

Un hombre perdió la vida como consecuencia de un ataque armado durante la noche del lunes, 1 de junio, en el sector 4 de Villa Hermosa 1, zona 7 del municipio de San Miguel Petapa, Guatemala.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales, elementos de la estación local fueron notificados con respecto a una balacera que había ocurrido en el sector, por lo que se movilizaron al lugar de inmediato.
A su llegada, los técnicos en urgencias médicas realizaron la evaluación correspondiente y determinaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas provocadas por impactos de proyectil de arma de fuego que presentaba en diferentes partes del cuerpo.
Tras confirmar el fallecimiento, los socorristas procedieron a informar a las autoridades competentes sobre el caso para iniciar las diligencias de investigación y el procesamiento de la escena.
Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada y se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el hecho armado.
Este es el segundo hecho de violencia ocurrido recientemente en la zona 7 de San Miguel Petapa. El pasado 25 de mayo resultó herido un hombre tras ser atacado con arma de fuego.
Los bomberos lograron estabilizar al paciente en el lugar y posteriormente lo trasladaron hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, donde quedó bajo atención médica especializada.
Incidente armado en local comercial
Los Bomberos Municipales Departamentales atendieron otro incidente armado el pasado lunes. Este ocurrió en la colonia El Cerrito, zona 10 de Mixco, Guatemala, en el interior de un local comercial.
Según el reporte de la institución, un hombre fue atacado con arma de fuego por personas desconocidas. Cuando los socorristas lo evaluaron, confirmaron que ya había fallecido, por lo que dieron aviso a las autoridades respectivas.
El cuerpo de la víctima, que no ha sido identificada, fue encontrado cerca del ingreso del negocio donde se comercializaban bebidas y comida.