Controlan incendio en equipo generador de edificio en zona 9

Los Bomberos Voluntarios informaron que atendieron una emergencia luego de registrarse un corto circuito en el generador de un edificio ubicado en la 6ª avenida y 6ª calle de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.
Según el reporte, se generó un incendio en el equipo de generación eléctrica, por lo que los socorristas desplegaron personal y equipo especializado para controlar la situación.
Los bomberos utilizaron extintores de polvo químico seco para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas. Posteriormente, realizaron labores de ventilación mediante extractores de humo para eliminar la acumulación y mejorar las condiciones de seguridad dentro del edificio.
Las acciones permitieron controlar la emergencia sin que se reportaran personas heridas.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7