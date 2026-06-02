 Controlan incendio en equipo generador de edificio en zona 9
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Controlan incendio en equipo generador de edificio en zona 9

Preliminarmente se conoció que se generó un corto circuito.

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. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Los Bomberos Voluntarios informaron que atendieron una emergencia luego de registrarse un corto circuito en el generador de un edificio ubicado en la 6ª avenida y 6ª calle de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

Según el reporte, se generó un incendio en el equipo de generación eléctrica, por lo que los socorristas desplegaron personal y equipo especializado para controlar la situación.

Los bomberos utilizaron extintores de polvo químico seco para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas. Posteriormente, realizaron labores de ventilación mediante extractores de humo para eliminar la acumulación y mejorar las condiciones de seguridad dentro del edificio.

Las acciones permitieron controlar la emergencia sin que se reportaran personas heridas.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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