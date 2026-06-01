 Jefes de bloque abordan enmiendas a ley Antilavado
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Jefes de bloque abordan enmiendas a ley Antilavado

La propuesta entrará en la fase para su aprobación por artículos y redacción final este martes.

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Instancia de Jefes de Bloque., Foto Congreso
Instancia de Jefes de Bloque. / FOTO: Foto Congreso
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La Instancia de Jefes de Bloque, del Congreso de la República después de tres jornadas de análisis, discusión técnica y debate, firmaron las enmiendas consensuadas a la iniciativa 6593, que busca aprobar la ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo.

El Congreso indicó que la propuesta pretende actualizar el marco legal y fortalecer los controles financieros conforme a estándares internacionales, armonizando el cuerpo normativo contra el flagelo y acorde a las 40 recomendaciones a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y otras convenciones internacionales.

La propuesta entrará a la última fase para su aprobación por artículos y redacción final en la primera Sesión Extraordinaria que se desarrollará este martes 2 de junio a las 14:00 horas, posterior a la celebración de la Sesión Solemne con motivo de la conmemoración del 41 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala.

En total, fueron ocho enmiendas en las que se concentró el análisis durante estas reuniones, que habían sido presentadas el 12 de mayo, de las cuales, cuatro modificaron artículos que originalmente tenían una enmienda consensuada en la Comisión de Economía y Comercio Exterior y cuatro corresponden a artículos nuevos. Los artículos 2, 25, 52, 83 y 111 fueron aceptados por la IVE como enmiendas viables.

El diputado Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, explicó que el artículo 2 aborda tres temas principales, relacionados con la incorporación de la definición de asociados cercanos y Personas Expuestas Políticamente (PEP) que será desde que las personas asuman el cargo, transacción y transacción sospechosa. En tanto, el artículo 25, estableció el primer grado de consanguinidad y afinidad aplicable a los familiares de personas expuestas políticamente.

Mientras que, al artículo 52, adiciona una función a la IVE relacionada temas de capacitación y la facultad para elaborar las guías para que las personas obligadas tengan mejor conocimiento de sus deberes.  En cuanto al artículo 83, regula las figuras de proposición, conspiración y tentativa en delitos no consumados de lavado de dinero, con sanciones equivalentes a una tercera parte de la pena. Y el artículo 111 modifica disposiciones del Código de Notariado para limitar los derechos y obligaciones únicamente a temas vinculados con la ley antilavado y su reglamento.

El Presidente del Congreso, Luis Contreras Colindres resaltó que las reuniones fueron de "alto nivel", tomando en cuenta las aportaciones de los Jefes de Bloque de las bancadas legislativas, las cuales estaban orientadas a cumplir con las exigencias regulatorias internacionales actuales, señalando que "la ley va limpia" con recomendaciones aceptadas por el GAFI.

"La ley tal como está firmada hoy, pasa las recomendaciones de GAFI, por eso no se tocaron artículos vulnerables en este consenso, como el 73 y 74. Tenemos una ley con un consenso alto, mañana será un día importante con una buena ley para Guatemala" manifestó Contreras Colíndres.

El diputado Jorge Ayala, aseguró que este martes se estará aprobando por artículos y redacción final, con un total de 15 enmiendas, siendo dos artículos nuevos, ocho consensuados y cinco discutidos. "En esta última reunión tuvimos los acuerdos finales y la firma de todos los integrantes de los bloques legislativos".

Mientras que el diputado Alvaro Arzú Escobar, jefe del bloque Unionista indicó que hay consenso en todas las bancadas y que en la sesión del martes, lo más seguro es que será aprobada.

"Llegamos a un acuerdo político y firmamos las enmiendas", indicó el diputado José Inés Castillo, jefe del bloque Une. "Siempre y cuando sea un beneficio para la población guatemalteca, todo será aprobado en el Congreso de la República, esto es importante, es lo necesita Guatemala", indicó la diputada Lucrecia Samayoa, Secretaria de la Comisión Permanente.

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Con información del Congreso.gob.gt*

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