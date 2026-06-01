Taylor Swift lanza canción original para Toy Story 5

Taylor Swift anunció el lanzamiento de una nueva canción original titulada "I Knew It, I Knew You", inspirada en el personaje Jessie y que formará parte de la banda sonora de "Toy Story 5", producción de Disney y Pixar que llegará a los cines de América Latina el 18 de junio.
El anuncio se realizó este lunes a las 2 p.m, tanto en las redes sociales de la cantante como a través de una cuenta regresiva desplegada en su sitio web y una pantalla gigante en Times Square.
Taylor Swift trabajó en este tema junto a Jack Antonoff, colaborador frecuente desde hace años, con quien no producía música desde el disco "The Tortured Poets Department" editado en 2024.
"¡Lo sabían! Mi nueva canción original, I Knew It, I Knew You será suya el 5 de junio. Siempre soñé con escribir para estos personajes, a los que adoro desde que era una niña de 5 años viendo la primera película de Toy Story", escribió Taylor en un posteo en su cuenta de Instagram.
Disney reveló que la canción está inspirada específicamente en el arco narrativo del personaje de Jessie, la vaquera con voz de Joan Cusack cuya historia inició en "Toy Story 2".
La discográfica describió la canción como un "regreso a las raíces country de Taylor Swift".
"Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de mirar sus primeras escenas. Escribí esta canción justo al regresar a casa después de la proyección. A veces, simplemente lo sabes, ¿verdad?", señaló la cantante.
Novedades en "Toy Story 5" y participación en la banda sonora
La nueva entrega tomará como eje el conflicto "juguetes contra tecnología", presentando a Lilypad, una tableta con voz de Greta Lee que capta el interés de Bonnie y desplaza a los juguetes clásicos de Andy.
- El elenco de voces incluye a Conan O’Brien, Craig Robinson, Shelby Rabara, Scarlett Spears, Mykal-Michelle Harris y Matty Matheson.
- Krys Marshall, conocida por "For All Mankind" y "Paradise", se une en un rol adulto aún no revelado.
La canción "I Knew It, I Knew You" de Taylor Swift estará disponible en plataformas digitales a partir del 5 de junio de 2026. El mayor antecedente musical sobre Jessie en la franquicia lo marcó "When She Loved Me", interpretada por Sarah McLachlan en "Toy Story 2" y escrita por Randy Newman, canción que obtuvo nominación al Óscar.