 Times Square: La Bola de Año Nuevo Más Grande de la Historia
Farándula

Times Square presenta la bola de Año Nuevo más grande de su historia

Bola Año Nuevo, Instagram
Bola Año Nuevo / FOTO: Instagram

Sale lo viejo y entró lo nuevo en Times Square este año, cuando la famosa bola de Nochevieja dio la bienvenida a 2026 con una nueva y deslumbrante bola, la más grande en la historia de un evento que comenzó en 1907.

La llamada Constellation Ball es la novena bola que recibe el Año Nuevo en la famosa intersección de Midtown Manhattan. Mide unos 3,8 metros de diámetro y pesa poco más de 5.400 kilogramos.

La bola cuenta con 5.280 cristales circulares Waterford en tres tamaños distintos —de unos 3,8, 7,6 y 10,1 centímetros— además de módulos de luz LED. La forma de los cristales marca un cambio frente a los cristales triangulares que se usaron en las bolas anteriores desde 1999.

"Cada nuevo tamaño de cristal presenta un diseño único que celebra el espíritu de positividad eterna de la bola", señala un comunicado de los organizadores del evento, One Times Square.

Más detalles

Michael Phillips, presidente de Jamestown, la firma que es dueña y opera One Times Square, dijo que la bola "está pensada para representar la interconexión, la totalidad y la naturaleza cíclica de la tradición, celebrando la relación eterna entre el pasado, el presente y el futuro".

La bajada de la bola es una parte integral de las celebraciones de Nochevieja para quienes se reúnen en Times Square, así como para las personas que lo siguen por televisión.

A las 11:59 p.m., una deslumbrante bola desciende lentamente por un mástil mientras los asistentes —y millones de personas que siguen el evento desde sus casas— cuentan regresivamente desde 60. Al dar la medianoche, la multitud estalla en una cacofonía de sonidos y, a menudo, las personas abrazan a sus seres queridos para un beso ceremonial.

