 VIDEO: Mensaje del papa León XIV por el Año Nuevo 2026
Internacionales

"El mundo no se salva afilando espadas": El mensaje del papa León XIV por el Año Nuevo

León XIV vive por primera vez un Año Nuevo como Papa, y este 1 de enero de 2026 ofició, en la basílica de San Pedro, la tradicional misa de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios.

Compartir:
Papa León XIV oficia misa en la basílica de San Pedro, EFE
Papa León XIV oficia misa en la basílica de San Pedro / FOTO: EFE

El papa León XIV envió este jueves un mensaje por el Año Nuevo, en el marco de la primera misa del año, que además coincide con la 59ª Jornada Mundial de la Paz.

El pontífice estadounidense, agustino, aludió precisamente a San Agustín para aseverar que uno de los "rasgos fundamentales" de Dios es "la total gratuidad de su amor", ya que se presenta en la forma de un niño recién nacido, desnudo e indefenso en la cuna.

"Esto para enseñarnos que el mundo no se salva afilando las espadas, juzgando, oprimiendo o eliminando a los hermanos, sino más bien esforzándose incansablemente por comprender, perdonar, liberar y acoger a todos, sin cálculos y sin miedo", advirtió el Papa en su homilía.

Primer Año Nuevo de León XVI

León XIV vive por primera vez un Año Nuevo como Papa, ya que fue elegido en mayo de 2025. Y este 1 de enero de 2026 ofició, en la basílica de San Pedro, en El Vaticano, la tradicional misa de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios.

La apertura del nuevo año, subrayó el Papa, es una oportunidad para cada persona de "una vida nueva" marcada por la capacidad de perdonar.

"Es hermoso pensar así el año que comienza: como un camino abierto, por descubrir, en el que aventurarnos, por gracia, libres y portadores de libertad, perdonados y dispensadores de perdón", dijo León XIV, ante unos 5 mil fieles que le escuchaban en el templo vaticano.

Por esa razón, recomendó para este año, cuando se está a punto de concluir este 6 de enero el Jubileo inaugurado por Francisco, acercarse a la fe para abrazar una idea de paz "desarmada y desarmante" para especial beneficio de los más humildes.

"Que este sea nuestro compromiso, nuestro propósito para los meses venideros y para toda nuestra vida cristiana", emplazó.

Foto embed
Papa León XIV oficia misa en la basílica de San Pedro - EFE

Jornada Mundial de la Paz

El Año Nuevo coincide además con la Jornada Mundial de la Paz, que alcanza ya su 59 edición, y el pasado 8 de diciembre el pontífice estadounidense publicó su primer mensaje para esta ocasión.

En el texto, titulado 'La paz sea con todos vosotros. Hacia una paz desarmada y desarmante', León XIV alertaba en primer lugar que en la actualidad "no son pocos los que llaman realistas a narraciones carentes de esperanza" para la vida en el planeta.

De este modo, ilustraba que a lo largo del 2024 el gasto militar mundial había aumentado en un 9,4 %, lo que revela un "enorme esfuerzo económico" por parte de los países para su rearme a pesar de las tragedias bélicas del pasado siglo.

"Cuando tratamos la paz como un ideal lejano, terminamos por no considerar escandaloso que se le niegue, e incluso que se haga la guerra para alcanzarla. Pareciera que faltan las ideas justas, las frases sopesadas, la capacidad de decir que la paz está cerca" denunciaba.

Así, León XIV expresaba además su preocupación por el hecho de que, en el plano político, y "más allá del principio de legítima defensa", la "desestabilización planetaria va asumiendo cada día mayor dramatismo e imprevisibilidad".

"No es casual que los repetidos llamamientos a incrementar el gasto militar y las decisiones que esto conlleva sean presentados por muchos gobernantes con la justificación del peligro respecto a los otros", sostenía.

*Con información de EFE

En Portada

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecost
Nacionales

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecos

10:39 AM, Dic 31
Rituales para recibir el 2026 y despedir el 2025t
Farándula

Rituales para recibir el 2026 y despedir el 2025

08:52 AM, Dic 31
El ritual definitivo para atraer el amor en Año Nuevo y dejar atrás la solteríat
Farándula

El ritual definitivo para atraer el amor en Año Nuevo y dejar atrás la soltería

08:52 AM, Dic 31
Películas para maratonear en streaming y despedir el 2025t
Farándula

Películas para maratonear en streaming y despedir el 2025

08:53 AM, Dic 31

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialMunicipalredes socialesDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos