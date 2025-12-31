 Conred reporta nuevo incendio en vertedero de AMSA
Nacionales

Incendio afecta vertedero de AMSA, en Villa Nueva

Según las autoridades, debido al incendio se puede presentar contaminación del aire, por lo que se emitieron recomendaciones a la población cercana, incluido el uso de mascarilla (de ser necesario).

El incendio se reporta en las plataformas del vertedero de AMSA., Conred
El incendio se reporta en las plataformas del vertedero de AMSA. / FOTO: Conred

Un incendio se registra este miércoles, 31 de diciembre, en el vertedero de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), ubicado en el kilómetro 22 de la ruta CA-9 (al Pacífico), en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

De acuerdo con información compartida por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), por causas no establecidas se prendió en llamas el área de las plataformas.

El Departamento de Comunicación Social de la entidad indicó que ya se realiza la coordinación interinstitucional para las acciones de respuesta en este espacio.

"Ante esta emergencia, el Sistema Conred realiza acciones interinstitucionales con la Municipalidad de Villa Nueva y con cuerpos de socorro para apoyar en las acciones de control y liquidación del incendio, mientras se mantiene el monitoreo y la coordinación", señaló la oficina.

Por su parte, los Bomberos Municipales Departamentales de Bárcena, Villa Nueva, dieron a conocer que sus unidades se encuentran trabajando en el sector afectado para evitar que las columnas de humo y fuego continúen extendiéndose.

"Todo esto es material combustible de clase A. Se realizan las labores para sofocar lo antes posible las llamas y que no alcancen otras áreas, como ha ocurrido en otras ocasiones", indicó un integrante de la institución.

Recomendaciones a la población ante el incendio

De acuerdo con las autoridades, debido al incendio se puede presentar contaminación del aire. Por ello, se emitieron recomendaciones dirigidas a la población que habita en áreas aledañas a donde se encuentra el vertedero:

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Mantener puertas y ventanas cerradas.
  • Usar mascarilla si hay presencia de humo.
  • Proteger especialmente a los niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

La Conred indicó que continuará el seguimiento a la emergencia e instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales. También recordó que, ante cualquier situación de emergencia o desastre, puede comunicarse a la línea 119 esa entidad.

Los cuerpos de socorro trabajan en el área del incendio en el vertedero de Amsa para evitar que se propaguen más las llamas. - Conred

