Incendio en vivienda genera pérdidas de Q150 mil

Un incendio estructural ocurrió este miércoles, 31 de diciembre, en un inmueble ubicado en la 39 calle "B" y 32 avenida de la colonia Amparo 2, zona 7 de la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos de socorro trabajaron por horas para atender esta emergencia.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, por causas no establecidas se prendió en llamas una vivienda y el fuego se extendió por los diferentes ambientes, consumiendo el tercer nivel en su totalidad.
"Los bomberos de diferentes compañías llegaron al lugar para sofocar el fuego que amenazaba con extenderse a varias viviendas. Ocurría en un espacio donde había cama, televisión, estufa y un baño pequeño", explicó Hans Lemus, vocero de la institución.
Además, compartió que más de 20 bomberos trabajaron para atender esta emergencia y que fue necesario utilizar aproximadamente 1 mil 200 galones de agua para finalmente sofocar las llamas.
Según el socorrista, el incidente no dejó personas lesionadas o quemadas; sin embargo, se reportaron múltiples daños materiales, pues los objetos que estaban en la habitación quedaron prácticamente reducidos a cenizas.
Los propietarios les relataron a los técnicos en urgencias médicas que las pérdidas podrían superar los 150 mil quetzales.