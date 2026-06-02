Reos fugados de Fraijanes II: ¿Escaparon de Guatemala?

Las autoridades de Guatemala continúan con el proceso de investigación tras la fuga masiva en la cárcel Fraijanes II ocurrida en 2025, en la cual 20 privados de libertad evadieron los controles penitenciarios y dejaron el centro de detención.
En seguimiento a este caso y para abordar otros temas relacionados con el Sistema Penitenciario del país, este martes 2 de junio se llevó a cabo una citación con delegados del Ministerio de Gobernación en la sede del Congreso de la República, la cual fue convocada por el diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).
Durante la reunión, el viceministro de Gobernación, Estuardo Solórzano, reveló que se tiene información que cuatro de los 11 reos que se fugaron de la referida prisión podrían estar fuera de Guatemala.
Al ser cuestionado sobre los posibles destinos de estos pandilleros, mencionó que podrían estar en Honduras, México y Estados Unidos.