Fuga Fraijanes: Aplazan audiencia de 'El Inquieto' por salud

El Juzgado Cuarto Penal suspendió nuevamente la audiencia de primera declaración de José Carmelo Sinay Ortiz, alias "el Inquieto", quien se fugó de la cárcel Fraijanes II en el 2025 y fue recapturado recientemente en diligencias a cargo de las fuerzas de seguridad.
Según la información compartida, el privado de libertad fue intervenido quirúrgicamente y se le amputó una pierna, por lo que su estado de salud actual no le permite poder comparecer ante el órgano jurisdiccional correspondiente.
En ese contexto, la diligencia será reprogramada hasta que se determine cual es su estado real del sindicado.
Recaptura de alias "el Inquieto"
Las fuerzas de seguridad confirmaron el pasado 13 de marzo la recaptura de José Carmelo Sinay Ortiz, alias "el Inquieto" o "Style", uno de los 20 pandilleros del Barrio 18 que en octubre de 2025 evadieron la justicia del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II.
Las investigaciones e información de Inteligencia permitieron establecer que el prófugo se encontraba refugiado en un sector del municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Asimismo, que era protegido por integrantes de la clica Solo Para Locos, con presencia en Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango y Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), la captura se realizó durante dos allanamientos coordinados por agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) en coordinación con personal de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público.
En el marco de las diligencias se registró un enfrentamiento en el que dos policías y el pandillero detenido resultaron heridos.
Según las autoridades, con la detención de Sinay Ortiz suman ocho los terroristas recapturados y uno fallecido tras la masiva fuga en Fraijanes II.
Ese día, el presidente Bernardo Arévalo publicó un mensaje en sus redes sociales donde destacó detalles de la captura y aseguró que se mantiene la lucha contra las pandillas.
"Hoy, valientemente nuestros PNC se enfrentaron y recapturaron a José Sinay, alias "Inquieto", prófugo de Fraijanes II", indicó. También confirmó que dos agentes de la PNC resultaron heridos en el marco del operativo
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7