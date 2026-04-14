 Fuga Fraijanes: Aplazan audiencia de 'El Inquieto' por salud
Nacionales

Caso Fuga Fraijanes: Aplazan audiencia de alias "el Inquieto" por temas de salud

Al reo recapturado tras fugarse de Fraijanes II se le amputó una pierna.

Compartir:
José Carmelo Sinay Ortiz, alias "Inquieto”, reo fugado de Fraijanes II., PNC
José Carmelo Sinay Ortiz, alias "Inquieto”, reo fugado de Fraijanes II. / FOTO: PNC

El Juzgado Cuarto Penal suspendió nuevamente la audiencia de primera declaración de José Carmelo Sinay Ortiz, alias "el Inquieto", quien se fugó de la cárcel Fraijanes II en el 2025 y fue recapturado recientemente en diligencias a cargo de las fuerzas de seguridad.

Según la información compartida, el privado de libertad fue intervenido quirúrgicamente y se le amputó una pierna, por lo que su estado de salud actual no le permite poder comparecer ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

En ese contexto, la diligencia será reprogramada hasta que se determine cual es su estado real del sindicado.

Recaptura de alias "el Inquieto"

Las fuerzas de seguridad confirmaron el pasado 13 de marzo la recaptura de José Carmelo Sinay Ortiz, alias "el Inquieto" o "Style", uno de los 20 pandilleros del Barrio 18 que en octubre de 2025 evadieron la justicia del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II.

Las investigaciones e información de Inteligencia permitieron establecer que el prófugo se encontraba refugiado en un sector del municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Asimismo, que era protegido por integrantes de la clica Solo Para Locos, con presencia en Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango y Guatemala.

Presidente comparte fuertes imágenes del momento de la recaptura de reo

Alias “Inquieto” resultó herido de bala durante operativo para recapturarlo. Aunque el mandatario borró las imágenes estas se difundieron en redes sociales rápidamente.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), la captura se realizó durante dos allanamientos coordinados por agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) en coordinación con personal de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público.

En el marco de las diligencias se registró un enfrentamiento en el que dos policías y el pandillero detenido resultaron heridos.

Según las autoridades, con la detención de Sinay Ortiz suman ocho los terroristas recapturados y uno fallecido tras la masiva fuga en Fraijanes II.

Ese día, el presidente Bernardo Arévalo publicó un mensaje en sus redes sociales donde destacó detalles de la captura y aseguró que se mantiene la lucha contra las pandillas.

"Hoy, valientemente nuestros PNC se enfrentaron y recapturaron a José Sinay, alias "Inquieto", prófugo de Fraijanes II", indicó. También confirmó que dos agentes de la PNC resultaron heridos en el marco del operativo

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7 

En Portada

Diputados aprueban de urgencia nacional subsidio al combustible para mitigar impacto económicot
Nacionales

Diputados aprueban de urgencia nacional subsidio al combustible para mitigar impacto económico

08:47 PM, Abr 14
Magistrados de CC buscan que se conozcan acciones promovidas contra postuladora del MPt
Nacionales

Magistrados de CC buscan que se conozcan acciones promovidas contra postuladora del MP

05:22 PM, Abr 14
Exigen a nuevos magistrados de la CC resolver acciones sobre la Usact
Nacionales

Exigen a nuevos magistrados de la CC resolver acciones sobre la Usac

02:41 PM, Abr 14
Raphinha critica el arbitraje: Fue un partido robadot
Deportes

Raphinha critica el arbitraje: "Fue un partido robado"

04:35 PM, Abr 14
Hansi Flick Hemos merecido estar en semifinalest
Deportes

Hansi Flick "Hemos merecido estar en semifinales"

04:08 PM, Abr 14

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalLiga NacionalNoticias de GuatemalaEE.UU.Estados UnidosIrán
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos