Recaptura de reo: Presidente comparte impactantes imágenes

Este viernes, 13 de marzo, se realizó la recaptura de uno de los 20 reos fugados en octubre pasada de la cárcel de Fraijanes II. Se trata de José Carmelo Sinay Ortiz, alias "Inquieto" o "Style", quien fue localizado en el municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.
El presidente Bernardo Arévalo, quien tuvo que remover a las autoridades del Ministerio de Gobernación por la fuga masiva de reos, compartió fuertes imágenes del momento de la detención del reo, integrante de la organización criminal Barrio 18. Momentos después eliminó la publicación en su cuenta de X.
"Tenemos dos agentes de PNC heridos, pero se equivocan si creen que pueden seguir actuando al margen de la ley y escondiéndose. Los estamos encontrando y tendrán que responder", escribió el mandatario junto a una serie de imágenes en las que se muestra a Sinay Ortiz siendo sometido por las autoridades y con una perforación de proyectil de arma de fuego.
Recaptura en Quetzaltenango
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la captura se realizó hoy durante dos allanamientos coordinados por agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) en coordinación con personal de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público.
Durante las diligencias se registró un enfrentamiento en el que dos policías y el pandillero detenido resultaron heridos.
Según las autoridades, con la detención de Sinay Ortiz suman ocho los terroristas recapturados y uno fallecido tras la masiva fuga en Fraijanes II.