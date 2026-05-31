 Video capta violencia en la zona 6 al final de un concierto
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Video capta violencia en la zona 6 al final de un concierto

Los cuerpos de rescate confirmaron que un hombre falleció por heridas de arma blanca y otras tres personas resultaron heridas en ese mismo lugar.

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Bomberos Voluntarios confirmaron un fallecido por arma blanca tras concierto en la zona 6., Bomberos Voluntarios.
Bomberos Voluntarios confirmaron un fallecido por arma blanca tras concierto en la zona 6. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
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En el marco del desarrollo de un concierto en la zona 6 capitalina, un hecho de violencia cobró la vida de un hombre y dejó a otros tres heridos, según el reporte de los Bomberos Voluntarios. En las redes sociales circuló un video en el que varias personas protagonizan una trifulca en las afueras de un estadio, sobre el bulevar La Pedrera, aunque se desconoce si este video tiene relación con el caso reportado por los rescatistas.

Técnicos en Urgencias Médicas indicaron haber dado atención prehospitalaria a tres personas que presentaban heridas provocadas con arma blanca. Añadieron que los pacientes fueron estabilizados y posteriormente trasladados al Hospital General San Juan de Dios.

Los rescatistas indicaron que en el lugar del hecho de violencia atendieron a un hombre que tras evaluarle los signos vitales confirmaron que había fallecido. Por el momento se desconoce el nombre y la edad del hombre fallecido en este hecho de violencia.

Mientras tanto, los rescatistas identificaron a los heridos como Danilo Jovito Aguilar, de 31 años; Marlon David Guzmán, de 26 años y Alex Eduardo Guzmán, de 34 años.

Autoridades investigan si la muerte del hombre atacado por arma blanca tiene relación con el video que circula en las redes sociales. Se espera que las investigaciones den a conocer esos detalles tras finalizar las diligencias del Ministerio Público.

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¿Qué ocurrió en la zona 6?

Desde muy temprano del pasado sábado, autoridades de tránsito advirtieron que en un escenario deportivo de esta vía se efectuaría un concierto de corridos mexicanos. Por ello, instalaron operativos de control del tránsito en el lugar para ayudar a los vecinos que circulan por el área.

Sin embargo, la actividad se tornó complicada y con cuadros de violencia durante la madrugada de este domingo, 31 de mayo de 2026. Por el momento se desconocen las razones que motivaron la reacción violenta de algunas personas en este lugar.

Cabe destacar que el recital que se celebró en este lugar fue protagonizado por el cantante mexicano Junio H, quien aún no se manifiesta por los hechos de violencia ocurridos en el marco de su presentación artística.

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El hecho de violencia causó la muerte de un hombre atacado con arma blanca. - Bomberos Voluntarios.

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