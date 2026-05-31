 Conred reporta ocho incendios forestales activos en el país
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Conred reporta ocho incendios forestales activos en el país

El ente de prevención señaló que el departamento más afectado con los incendios forestales activos es Quiché.

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Bomberos forestales apagaron un incendio en Huehuetenango el pasado 24 de mayo de 2026. / FOTO: Conred.
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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó, este domingo, 31 de mayo de 2026, que actualmente hay ocho incendios forestales activos en todo el territorio nacional, especialmente en cinco departamentos.

El ente de prevención señaló que el departamento más afectado, actualmente, es Quiché, con un total de cuatro siniestros en los que han trabajado en labores de extinción y liquidación de las llamas.

Asimismo, Conred señaló que el resto de incendios forestales se combate, por parte de bomberos forestales, en los departamentos de Sacatepéquez, Jalapa, Guatemala y Chiquimula. En estos lugares, los rescatistas trabajan con diversas herramientas manuales para combatir el fuego.

Conred ha hecho un llamado constante a la prevención y a alertar acerca de incendios forestales u otros desastres naturales o provocados al teléfono 119 o a los cuerpos de socorro más cercanos a su comunidad.

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¿Cómo evitar incendios forestales?

Para evitar incendios forestales, la entidad ha solicitado a los guatemaltecos tener precaución en diversos aspectos al tema. Durante la campaña "Alto al Fuego" lanzada en enero de este año, la entidad hizo las siguientes recomendaciones:

  • Si detecta un incendio forestal reportarlo a las autoridades competentes como Inab, Conap, PNC, Ejército, Conred, alcaldes auxiliares y/o municipales.
  • Aléjese del área del siniestro y deje que el personal calificado sea quien combata el incendio forestal.
  • Si no tiene conocimientos ni cuenta con el equipo de protección para combate de incendios forestales, no se arriesgue, avise a las autoridades competentes.
  • Dé aviso de un posible incendio forestal al teléfono 1566.
  • Trate de establecer con exactitud la ubicación del incendio, así tardará menos tiempo el personal especializado en llegar y apagar dicho incendio.

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