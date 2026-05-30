Capturan al extraditable número 27 del año en Quiché

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron la captura del extraditable número 27 del año, después de un operativo en el municipio de Ixcán, departamento del Quiché. La aprehensión ocurrió este sábado, 30 de mayo de 2026, y según los registros policiales, el aprehendido es requerido por la justicia de Estados Unidos (EE. UU.).
La PNC informó que el detenido fue identificado únicamente como Jesús, de 47 años. Al momento de la aprehensión, el extraditable vestía una playera azul, pantalón negro y chancletas de color negro.
Las autoridades iniciaron las gestiones para el traslado del extraditable hacia la Ciudad de Guatemala, aunque no dieron mayores detalles del proceso o del medio de transporte que utilizarán. Sin embargo, compartieron una fotografía en la que se ve al sindicado parado entre dos agentes de la PNC y frente a un vehículo policial.
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