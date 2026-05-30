 Vapulean al supuesto responsable del tiroteo en zona 18
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Video: Vapulean al supuesto responsable del tiroteo en zona 18

Varias personas arremetieron en contra de un hombre, presunto autor material de una balacera que dejó dos personas fallecidas en zona 18.

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El hombre vapuleado habría asesinado a dos personas, herido a cuatro y disparado contra la PNC., Captura de pantalla.
El hombre vapuleado habría asesinado a dos personas, herido a cuatro y disparado contra la PNC. / FOTO: Captura de pantalla.
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Luego de un tiroteo que dejó dos personas fallecidas en el bulevar San Rafael, zona 18 capitalina, varios transeúntes arremetieron en contra de uno de los principales sospechosos del ataque armado. En un video, se pudo apreciar que varias personas enojadas dieron de patadas al hombre que resultó herido tras enfrentarse a balazos con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El ataque armado cobró la vida de dos personas, quienes quedaron dentro de un vehículo en el lugar del atentado y según reportes preliminares, le hecho de violencia también causó heridas de proyectil de arma de fuego a otras tres personas.  

En un video compartido en redes sociales se puede apreciar como el principal sospechoso del tiroteo fue golpeado tras caer al suelo, antes de que varios agentes de la PNC llegaran a imponer orden en el lugar del incidente armado.  

Según los reportes desde el lugar de los hechos, el hombre vapuleado habría asesinado a dos personas que quedaron dentro de un carro, incluyendo a una menor de edad. Además, es señalado de herir a por lo menos cuatro personas y disparar en contra la PNC.

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