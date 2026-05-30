Tiroteo en zona 18 cobra la vida de una menor y un adulto

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que una menor de edad y un adulto fallecieron en el interior de un vehículo tras un tiroteo en la 12 calle y 1ª. avenida de la zona 18, colonia San Rafael III. Según imágenes compartidas, el hecho armado ocurrió en el bulevar San Rafael, frente a un restaurante de comida rápida.
Agentes de la estación 12-2, de la colonia Alameda, zona 18 reportaron que en el hecho también resultó un hombre herido de bala, principal sospechoso del asesinato. Las autoridades también decomisaron tres armas de fuego en el área, un vehículo y una motocicleta con reporte de robo.
Las autoridades no dieron detalles de la identidad de los fallecidos en el tiroteo, pero indicaron que el adulto es de al menos 35 años, mientras que la menor tenía al menos 12 años. El adulto vestía playera negra, pantaloneta gris oscura y zapatos tipo tenis.
Asimismo, la PNC indicó que la menor de edad vestía blusa roja y pantalón color crema de tela. La PNC acordonó el área del tiroteo para resguardar el escenario, mientras el Ministerio Público (MP) realiza las primeras investigaciones.
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Confirman tiroteo entre agresores y PNC
La PNC confirmó que hubo un intercambio de disparos entre policías y presuntos agresores, porque cuando los policías llegaron al lugar, dos hombres que viajaban en motocicleta intentaron escapar. En ese momento, el hombre que viajaba como copiloto accionó su arma de fuego en contra de los policías, iniciando un tiroteo.
Los agentes lograron reducir al orden al copiloto de la motocicleta, quien resultó herido de bala. Asimismo, en el lugar quedó tirada la motocicleta, que según las autoridades tiene reporte de haber sido robada.
Los policías indicaron que el piloto de la motocicleta logró escapar a bordo de un carro de color gris, en el que escapó. La PNC no descartó que en el automóvil hayan viajado cómplices del ataque armado en el área.
En cuanto al sospechoso detenido, la PNC indicó que tiene al menos 38 años y que presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.