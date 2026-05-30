 Las voces de los campeones de Champions League
Deportes

Las voces de los campeones de Champions League

"Ahora estamos también nosotros junto al Real Madrid", destacó Fabián Ruiz tras el segundo título consecutivo del PSG en la Champions League.

Compartir:
El PSG conquistó su segunda UEFA Champions League - EFE
El PSG conquistó su segunda UEFA Champions League / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La conquista de la segunda Champions League consecutiva por parte del París Saint-Germain quedó marcada no solo por la emoción de una final resuelta desde el punto de penalti ante el Arsenal, sino también por las palabras de unos protagonistas conscientes de la magnitud del logro. Tras una temporada exigente, el conjunto parisino volvió a situarse en la cima del fútbol europeo y sus jugadores coincidieron en destacar el carácter, la ambición y la resiliencia que llevaron al equipo a levantar nuevamente el trofeo más prestigioso del continente.

Uno de los más emocionados fue el defensa ecuatoriano William Pacho, quien valoró el esfuerzo realizado durante toda la campaña para alcanzar el éxito. "Estoy muy feliz y ahora toca disfrutar esto con la familia y amigos. Ha sido un año de altos y bajos pero somos un equipo muy resiliente que cuando hay que defender defiende y cuando hay que atacar, ataca", afirmó tras el encuentro. El zaguero también tuvo palabras de reconocimiento para el Arsenal, al que calificó como "un gran rival", especialmente por su fortaleza en las acciones a balón parado. "Ahora tenemos que celebrar este triunfo, que no pasa todos los años", añadió, antes de reconocer que no vio cercana la definición por penaltis "hasta el último momento".

PSG, bicampeón de Champions League

Por su parte, el joven atacante francés Désiré Doué dejó claro que el éxito no ha saciado el apetito competitivo de una plantilla que aspira a seguir ampliando su legado. "Es una locura, una locura. Primero vamos a disfrutarlo y después volveremos a trabajar y trabajar otra vez porque queremos más. Tenemos muchísima hambre", declaró. El futbolista destacó la juventud y ambición del grupo, asegurando que el objetivo será volver a luchar por todos los títulos la próxima temporada. Asimismo, mostró respeto hacia el Arsenal y su gran campaña. "Tenemos que felicitarlos porque han hecho una temporada realmente excelente. Pero ahora solo tenemos que disfrutarlo como equipo, como una familia, porque creo que nos lo merecemos", señaló.

El centrocampista español Fabián Ruiz puso el foco en la dimensión histórica de la hazaña. Con este nuevo título, el PSG se convirtió en el segundo club capaz de ganar dos Ligas de Campeones consecutivas bajo el formato actual de la competición, una marca que hasta ahora solo había conseguido el Real Madrid. "Quién nos lo iba a decir. Hacer historia y así tan seguido. Ahora estamos también nosotros junto al Real Madrid", expresó. Además, dedicó el triunfo a la afición desplazada a Budapest y defendió la justicia del resultado. "París y toda esta gente que ha venido se lo merece", manifestó.

Foto embed
Jugadores del PSG en la tanda de penales en la Champions League - Agencia EFE

En Portada

¡Bicampeones! El Paris Saint-Germain vuelve a conquistar la Championst
Deportes

¡Bicampeones! El Paris Saint-Germain vuelve a conquistar la Champions

08:34 AM, Mayo 30
Tres conciertos complicarán el tránsito en la Ciudad de Guatemalat
Nacionales

Tres conciertos complicarán el tránsito en la Ciudad de Guatemala

09:27 AM, Mayo 30
EE. UU. ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a tres presuntos narcotraficantest
Internacionales

EE. UU. ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a tres presuntos narcotraficantes

07:23 AM, Mayo 30
Prevén lluvias para este fin de semana por una onda del Estet
Nacionales

Prevén lluvias para este fin de semana por una onda del Este

08:41 AM, Mayo 30
Las voces de los campeones de Champions Leaguet
Deportes

Las voces de los campeones de Champions League

01:52 PM, Mayo 30

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoCopa del MundoReal MadridLiga Nacionalredes socialesFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar