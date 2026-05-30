Las voces de los campeones de Champions League

La conquista de la segunda Champions League consecutiva por parte del París Saint-Germain quedó marcada no solo por la emoción de una final resuelta desde el punto de penalti ante el Arsenal, sino también por las palabras de unos protagonistas conscientes de la magnitud del logro. Tras una temporada exigente, el conjunto parisino volvió a situarse en la cima del fútbol europeo y sus jugadores coincidieron en destacar el carácter, la ambición y la resiliencia que llevaron al equipo a levantar nuevamente el trofeo más prestigioso del continente.
Uno de los más emocionados fue el defensa ecuatoriano William Pacho, quien valoró el esfuerzo realizado durante toda la campaña para alcanzar el éxito. "Estoy muy feliz y ahora toca disfrutar esto con la familia y amigos. Ha sido un año de altos y bajos pero somos un equipo muy resiliente que cuando hay que defender defiende y cuando hay que atacar, ataca", afirmó tras el encuentro. El zaguero también tuvo palabras de reconocimiento para el Arsenal, al que calificó como "un gran rival", especialmente por su fortaleza en las acciones a balón parado. "Ahora tenemos que celebrar este triunfo, que no pasa todos los años", añadió, antes de reconocer que no vio cercana la definición por penaltis "hasta el último momento".
PSG, bicampeón de Champions League
Por su parte, el joven atacante francés Désiré Doué dejó claro que el éxito no ha saciado el apetito competitivo de una plantilla que aspira a seguir ampliando su legado. "Es una locura, una locura. Primero vamos a disfrutarlo y después volveremos a trabajar y trabajar otra vez porque queremos más. Tenemos muchísima hambre", declaró. El futbolista destacó la juventud y ambición del grupo, asegurando que el objetivo será volver a luchar por todos los títulos la próxima temporada. Asimismo, mostró respeto hacia el Arsenal y su gran campaña. "Tenemos que felicitarlos porque han hecho una temporada realmente excelente. Pero ahora solo tenemos que disfrutarlo como equipo, como una familia, porque creo que nos lo merecemos", señaló.
El centrocampista español Fabián Ruiz puso el foco en la dimensión histórica de la hazaña. Con este nuevo título, el PSG se convirtió en el segundo club capaz de ganar dos Ligas de Campeones consecutivas bajo el formato actual de la competición, una marca que hasta ahora solo había conseguido el Real Madrid. "Quién nos lo iba a decir. Hacer historia y así tan seguido. Ahora estamos también nosotros junto al Real Madrid", expresó. Además, dedicó el triunfo a la afición desplazada a Budapest y defendió la justicia del resultado. "París y toda esta gente que ha venido se lo merece", manifestó.