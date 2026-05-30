José Carlos Zamora denuncia a la fiscal Cinthia Monterroso

José Carlos Zamora, hijo del periodista José Rubén Zamora, presentó una denuncia en contra de la agente fiscal del Ministerio Público (MP) Cinthia Edelmira Gómez Monterroso, informó este sábado, 30 de mayo de 2026. El hijo del comunicador explicó que presentó la denuncia penal ante el ente investigador, afirmando en que confía que se hará una investigación objetiva e independiente.
Confío en que los hechos denunciados serán investigados con objetividad, independencia y estricto apego a la ley", expresó Zamora en su cuenta de X.
Zamora manifestó que "el MP debe estar integrado únicamente por fiscales independientes, imparciales, íntegros y objetivos, al considerar que de ello depende la confianza ciudadana en el sistema de justicia".
Zamora compartió una imagen en la que se logra apreciar que la denuncia contra Monterroso se efectuó por la vía electrónica y la misma se identifica con el numeral MPE01-2026-36372.
El documento agrega que la denuncia se presentó el pasado viernes, 29 de mayo de 2026, a las 21:16 horas.
En otras noticias: Investigan hallazgo de cadáver dentro de vehículo en zona 12