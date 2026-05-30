 Prevén lluvias para este fin de semana por una onda del Este
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Prevén lluvias para este fin de semana por una onda del Este

Expertos del Insivumeh señalaron que este será un fin de semana lluvioso, por influencia de la onda del Este número 3 de la temporada.

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Las autoridades hicieron un llamado para mantener la prevención ante las lluvias previstas., Archivo
Las autoridades hicieron un llamado para mantener la prevención ante las lluvias previstas. / FOTO: Archivo
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El reciente paso de la onda del Este número 3 de la temporada ha favorecido a que continúen los nublados con lluvias, acompañadas de actividad eléctrica del sur al centro del territorio nacional, principalmente. Sin embargo, en todo el territorio se pueden presentar estas lluvias durante el fin de semana", informó el pronosticador del Insivumeh Jorge Chinchilla, para este fin de semana.

El experto indicó que las condiciones de lluvias se pueden presentar en todo el territorio nacional para este sábado, 30 de mayo de 2026 y domingo, 31 de mayo de 2026, respectivamente. Agregó que los mayores acumulados de lluvias se presentarán principalmente en el occidente del país, boca costa, altiplano central y valles de oriente durante este sábado.

Chichilla añadió que las condiciones de las lluvias continuarán de la misma manera durante el domingo, aunque podrán incrementarse en algunos sectores del caribe, por el ingreso de humedad del Océano Pacífico y del mar Caribe.

En cuanto a las temperaturas, el comunicador añadió que se continuarán experimentado hacia el norte, sur y oriente del territorio nacional. "Las temperaturas máximas para el sábado y domingo son similares; en Petén estarían entre los 37 a 39 grados Celsius, para valles de Oriente entre 38 y 40, y para la zona sur entre los 35 y 37 grados Celsius", informó Chichilla.

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Temperaturas para la Ciudad de Guatemala

Chichilla mencionó que, para la Ciudad de Guatemala, las temperaturas estarán entre los 27 y 29 grados Celsius, pudiendo ser un poco mayor hacia el norte y el altiplano central.

En tanto, el experto anunció que el sol se ocultará a las 18:28 horas de este sábado y que el domingo saldrá a las 5:33 horas y se ocultará a las 18:28 horas.

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