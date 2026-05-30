 EE. UU. ataca una nueva lancha en el Pacífico
Internacionales

EE. UU. ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a tres presuntos narcotraficantes

El ataque causó la muerte de tres hombres identificados por el mando militar como "narcoterroristas".

Compartir:
Captura de un video difundido en la cuenta en X @Southcom del Comando Sur de EE, UU
Captura de un video difundido en la cuenta en X @Southcom del Comando Sur de EE / FOTO: UU
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Comando Sur de Estados Unidos informó el viernes que una fuerza conjunta militar realizó un ataque letal contra una embarcación vinculada a organizaciones catalogadas por Washington como terroristas, matando a los tres tripulantes de la nave.

La operación fue realizada por el Comando Sur bajo el operativo Lanza del Sur, mientras la lancha transitaba en aguas internacionales del Pacífico, en cercanías a Colombia.

El ataque causó la muerte de tres hombres identificados por el mando militar como "narcoterroristas", mientras que no se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses.

Tercer ataque de la semana

Este fue el tercer ataque de su tipo de la semana, el primero, informado el martes, dejó a dos sobrevivientes, situación poco usual en estos operativos que desde su lanzamiento en agosto han dejado a menos de 10 sobrevivientes y más de 190 muertos.

EE. UU. lanzó la misión el pasado septiembre en el área de responsabilidad del Comando Sur, que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.

En Portada

Decomisan 800 paquetes de cocaína y capturan a dos nicaragüensest
Nacionales

Decomisan 800 paquetes de cocaína y capturan a dos nicaragüenses

07:51 AM, Mayo 30
EN VIVO. Minuto a minuto del PSG vs. Arsenalt
Deportes

EN VIVO. Minuto a minuto del PSG vs. Arsenal

08:34 AM, Mayo 30
EE. UU. ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a tres presuntos narcotraficantest
Internacionales

EE. UU. ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a tres presuntos narcotraficantes

07:23 AM, Mayo 30
Investigan hallazgo de cadáver dentro de vehículo en zona 12t
Nacionales

Investigan hallazgo de cadáver dentro de vehículo en zona 12

07:34 AM, Mayo 30
¿Qué le pasó a la lengua de Alejandro Fernández? Videos generan preocupaciónt
Farándula

¿Qué le pasó a la lengua de Alejandro Fernández? Videos generan preocupación

08:34 AM, Mayo 30

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoCopa del MundoReal MadridLiga Nacionalredes socialesFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar