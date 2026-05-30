PMT sorprende a aficionados de Suchitepéquez en Antigua

Hinchas de Suchitepéquez se encontraron con un inconveniente en horas de la noche del viernes en las afueras del estadio Pensativo, donde este sábado 30 de mayo se juega el partido único por el ascenso de Liga de Futbol Primera División de Guatemala a Liga Nacional a partir de las 18:05 horas.
En los alrededores del estadio Pensativo la delegación mazateca estuvo presente de cara a tan vital compromiso. Sus seguidores, algunos pernoctaron ayer a inmediaciones del Pensativo y otros simplemente hicieron acto de presencia para apoyar al "Venado" y estar cerca del escenario deportivo donde se define al segundo equipo ascendido a Liga Nacional.
La aglomeración de personas, hizo que en los alrededores del escenario deportivo muchos lograran encontrar un espacio para estacionarse, sin imaginar lo que vendría después.
Tras encontrar una zona donde había varias motocicletas estacionadas, en un camión llegó una delegación de agente de la Policía Municipal de Tránsito de Antigua Guatemala con varios carteles de "no estacionar", y los mismos fueron colocados en el área donde ya hacían varios vehículos de dos ruedas estacionados.
Hasta el momento, la página de Facebook del Deportivo Suchitepéquez, encargada de subir un video de lo acontecido, no detalla si al final se colocaron multas a los vehículos de dos ruedas ya estacionados en dicha área.
Por el boleto a Liga Nacional
Luego de unas vibrantes semifinales, donde San Pedro eliminó a Nueva Santa Rosa para acceder a la final de la Liga Primera División, y lograr el primer boleto a Liga Nacional, el campeonato continúo con la otra semifinal donde Suchitepéquez fue superior al Chichicasteco y avanzó a la final del torneo, asegurándose así el 50 por cierto del ascenso a la máxima categoría del futbol nacional.
Tras la final, la cual terminó siendo para San Pedro sobre Suchitepéquez, los "Venados" mazatecos tuvieron una semana para preparar este partido, un periodo más prolongado tuvo Nueva Sant Rosa, por no haber alcanzado la final.
El partido entre orientales y suroccidentales será este sábado 30 de mayo con arbitraje de Mario Escobar.