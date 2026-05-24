 Deportivo San Pedro, campeón de la Primera División
Deportes

Deportivo San Pedro se consagra campeón de la Primera División

San Pedro cerró una temporada inolvidable: se consagra campeón de Primera División y la próxima temporada estará en Liga Nacional.

Compartir:
Once del Deportivo San Pedro en la final de la Primera División - Primera División
Once del Deportivo San Pedro en la final de la Primera División / FOTO: Primera División

El Deportivo San Pedro cerró una temporada inolvidable al proclamarse campeón del Torneo Clausura 2026 de la Primera División de Guatemala, luego de vencer 2-0 a Suchitepéquez en el Estadio Municipal Sampedrano. Los gallos shecanos remontaron la serie tras caer 1-0 en el partido de ida y terminaron desatando una auténtica fiesta frente a su afición, que celebró no solo el título, sino también el histórico ascenso a la Liga Nacional.

Después de un primer tiempo cargado de tensión y nerviosismo, San Pedro encontró la recompensa en la etapa complementaria. Germán Águila, desde el punto penal, abrió el marcador con un gol que encendió las gradas y devolvió la esperanza al conjunto local. Minutos más tarde, Iván Camilo Mora apareció para sentenciar la eliminatoria y asegurar el campeonato, provocando la locura entre los seguidores shecanos, que acompañaron al equipo durante toda la campaña.

San Pedro se despide de la Primera División

El título tiene un significado especial para la institución, ya que representa la despedida perfecta de la Primera División. Con esta conquista, San Pedro confirma el gran trabajo realizado a lo largo del torneo y escribe una de las páginas más importantes de su historia deportiva, pues la próxima temporada disputará por primera vez la Liga Nacional del fútbol guatemalteco. La ilusión ahora se traslada a la máxima categoría, donde buscarán competir y consolidarse entre los mejores clubes del país.

Por su parte, Suchitepéquez todavía mantiene viva la esperanza de ascender. El conjunto venado disputará el próximo fin de semana el partido definitivo por el último boleto a la Liga Nacional frente a Nueva Santa Rosa. El encuentro se jugará en el Estadio Pensativo, en sede neutral y a partido único, donde ambos equipos buscarán sellar su pase a la temporada 2026/27 de la máxima categoría del fútbol nacional.

Foto embed
San Pedro logró su gran ascenso a la Liga Nacional - Los Súper Gallos DSP

En Portada

Arranca la Jornada Nacional de Vacunación contra el Sarampiónt
Nacionales

Arranca la Jornada Nacional de Vacunación contra el Sarampión

10:33 AM, Mayo 24
Video muestra colisión de buques en Santo Tomás de Castillat
Nacionales

Video muestra colisión de buques en Santo Tomás de Castilla

09:10 AM, Mayo 24
EE. UU. e Irán avanzan hacia un acuerdo de paz con Ormuz en el centro, pero sin prisast
Internacionales

EE. UU. e Irán avanzan hacia un acuerdo de paz con Ormuz en el centro, pero "sin prisas"

12:33 PM, Mayo 24
La Junta Electoral del Real Madrid aprueba la candidatura de Enrique Riquelmet
Deportes

La Junta Electoral del Real Madrid aprueba la candidatura de Enrique Riquelme

09:40 AM, Mayo 24
Actriz de Game of Thrones es internada en psiquiátricot
Farándula

Actriz de Game of Thrones es internada en psiquiátrico

08:25 AM, Mayo 24

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026#liganacionalFútbolMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar