Deportivo San Pedro, campeón de la Primera División

El Deportivo San Pedro cerró una temporada inolvidable al proclamarse campeón del Torneo Clausura 2026 de la Primera División de Guatemala, luego de vencer 2-0 a Suchitepéquez en el Estadio Municipal Sampedrano. Los gallos shecanos remontaron la serie tras caer 1-0 en el partido de ida y terminaron desatando una auténtica fiesta frente a su afición, que celebró no solo el título, sino también el histórico ascenso a la Liga Nacional.
Después de un primer tiempo cargado de tensión y nerviosismo, San Pedro encontró la recompensa en la etapa complementaria. Germán Águila, desde el punto penal, abrió el marcador con un gol que encendió las gradas y devolvió la esperanza al conjunto local. Minutos más tarde, Iván Camilo Mora apareció para sentenciar la eliminatoria y asegurar el campeonato, provocando la locura entre los seguidores shecanos, que acompañaron al equipo durante toda la campaña.
San Pedro se despide de la Primera División
El título tiene un significado especial para la institución, ya que representa la despedida perfecta de la Primera División. Con esta conquista, San Pedro confirma el gran trabajo realizado a lo largo del torneo y escribe una de las páginas más importantes de su historia deportiva, pues la próxima temporada disputará por primera vez la Liga Nacional del fútbol guatemalteco. La ilusión ahora se traslada a la máxima categoría, donde buscarán competir y consolidarse entre los mejores clubes del país.
Por su parte, Suchitepéquez todavía mantiene viva la esperanza de ascender. El conjunto venado disputará el próximo fin de semana el partido definitivo por el último boleto a la Liga Nacional frente a Nueva Santa Rosa. El encuentro se jugará en el Estadio Pensativo, en sede neutral y a partido único, donde ambos equipos buscarán sellar su pase a la temporada 2026/27 de la máxima categoría del fútbol nacional.