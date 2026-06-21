Automóvil queda destrozado tras chocar en ruta al Atlántico

El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, reportó que un automóvil tipo sedán se accidentó en la conexión de la calzada José Milla y Vidaurre y ruta al Atlántico durante la mañana de este domingo, 21 de junio de 2026. Montejo describió que el carro rojo de dos puertas impactó frontalmente contra el arriate central de la vía, causando un cierre en al menos dos carriles de la ruta.
El comunicador indicó que el accidente de tránsito causó congestionamiento en la referida vía, desde la zona 6, en dirección a las zonas 17,18,24 y 25. Montejo precisó que la Policía Nacional Civil (PNC) se hizo cargo del accidente de tránsito, mientras se hacen las gestiones para trasladar el vehículo hacia un lugar donde no obstaculice la vía.
Montejo consideró que, por los daños que sufrió el automóvil, podría ser considerado como una pérdida total. En la foto compartida por las autoridades se puede observar que el carro se deterioró en el techo y que una puerta quedó en el suelo tras el impacto.
Asimismo, los cristales del automóvil quedaron destrozados casi en su totalidad y no se pudo observar el estado del tren delantero, debido a que las loderas de la parte frontal quedaron en los costados de las ruedas.
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Automóvil retirado con grúas
En otros accidentes, autoridades de tránsito del municipio de Mixco reportaron que el carro que obstaculizaba el bulevar San Cristóbal fue retirado de la vía, gracias al apoyo de una grúa. Este automotor destruyó un poste y un mupi de anuncios publicitarios en el sector, causando un cierre total de la vía.
Además del automóvil, es necesario retirar cables, restos de vidrio y partes del poste que se destruyeron en el accidente vial. Autoridades y trabajadores municipales de ese lugar laboran en ese sector para retirar todos los obstáculos.