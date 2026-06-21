PNC celebra festival atlético en el parque Erick Barrondo

La pista atlética del estadio del parque Erick Barrondo se llenó de amantes del deporte, durante este domingo, 21 de junio de 2026, para vivir la edición número 14 del festival atlético "Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides 5K". En la actividad participan varios guatemaltecos amantes del deporte y autoridades del Ministerio de Gobernación, porque el evento es organizado por la Policía Nacional Civil (PNC).
En imágenes compartidas por la PNC se pudo apreciar la presencia de niñas, niños, mujeres y hombres de todas las edades, quienes llegaron a disfrutar el evento deportivo. La entidad de seguridad informó que el propósito de esta actividad es motivar a la población para que haga deporte y evite el consumo de drogas.
La PNC informó que a la actividad acudió el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval y el director general adjunto, Héctor Prera González. Para recibir a los visitantes y realizar los actos protocolarios también se tuvo la presencia del subdirector general de prevención del delito, Pablo Rodríguez Ismalej.
Varios corredores llenaron la pista de la instalación deportiva y ocuparon la línea de salida para participar en una carrera de 5 kilómetros desde dentro de las instalaciones del parque Erick Barrondo. Según la planificación, el recorrido de la carrera culminará frente a la Dirección General de la PNC, en la zona 1.
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Accidente causa falta de agua y energía eléctrica
El vocero de la Municipalidad de Mixco, Mynor Espinoza, informó que ya se encuentran trabajando para restablecer el servicio de energía eléctrica, que afecta varios sectores de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco. El comunicador agregó que esta misma circunstancia causa falta de agua entubada en varios sectores del municipio, porque la falta de electricidad afecta al menos cinco pozos.
Espinoza pidió a los automovilistas utilizar rutas alternas para evitar atascos, optando por recorrer la ruta Interamericana hasta el área de la calzada Roosevelt. El portavoz también sugirió usar el bulevar de La Comunidad, para salir al área de Las Charcas.
Espinoza agregó que el conductor del carro ya se encuentra a disposición de las autoridades de la PNC de Guatemala. Por el momento se desconoce si el accidente dejó personas heridas en el lugar.
El conductor fue identificado como Stuardo García Durán, informaron las autoridades de Mixco.