 PNC celebra festival atlético en el parque Erick Barrondo

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Medio Tiempo
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Nacionales

PNC celebra festival atlético en el parque Erick Barrondo

Bajo el lema “Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides 5K”, la PNC celebra un festival deportivo en el parque Erick Barrondo.

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La PNC organizó su festival atlético "Yo Vivo Sin Drogas, Tu Decides 5K" en el parque Erick Barrondo., PNC de Guatemala.
La PNC organizó su festival atlético "Yo Vivo Sin Drogas, Tu Decides 5K" en el parque Erick Barrondo. / FOTO: PNC de Guatemala.
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La pista atlética del estadio del parque Erick Barrondo se llenó de amantes del deporte, durante este domingo, 21 de junio de 2026, para vivir la edición número 14 del festival atlético "Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides 5K". En la actividad participan varios guatemaltecos amantes del deporte y autoridades del Ministerio de Gobernación, porque el evento es organizado por la Policía Nacional Civil (PNC).

En imágenes compartidas por la PNC se pudo apreciar la presencia de niñas, niños, mujeres y hombres de todas las edades, quienes llegaron a disfrutar el evento deportivo. La entidad de seguridad informó que el propósito de esta actividad es motivar a la población para que haga deporte y evite el consumo de drogas.

La PNC informó que a la actividad acudió el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval y el director general adjunto, Héctor Prera González. Para recibir a los visitantes y realizar los actos protocolarios también se tuvo la presencia del subdirector general de prevención del delito, Pablo Rodríguez Ismalej.

Varios corredores llenaron la pista de la instalación deportiva y ocuparon la línea de salida para participar en una carrera de 5 kilómetros desde dentro de las instalaciones del parque Erick Barrondo. Según la planificación, el recorrido de la carrera culminará frente a la Dirección General de la PNC, en la zona 1.

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Accidente causa falta de agua y energía eléctrica

El vocero de la Municipalidad de Mixco, Mynor Espinoza, informó que ya se encuentran trabajando para restablecer el servicio de energía eléctrica, que afecta varios sectores de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco. El comunicador agregó que esta misma circunstancia causa falta de agua entubada en varios sectores del municipio, porque la falta de electricidad afecta al menos cinco pozos.

Espinoza pidió a los automovilistas utilizar rutas alternas para evitar atascos, optando por recorrer la ruta Interamericana hasta el área de la calzada Roosevelt. El portavoz también sugirió usar el bulevar de La Comunidad, para salir al área de Las Charcas.

Espinoza agregó que el conductor del carro ya se encuentra a disposición de las autoridades de la PNC de Guatemala. Por el momento se desconoce si el accidente dejó personas heridas en el lugar.

El conductor fue identificado como Stuardo García Durán, informaron las autoridades de Mixco.

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