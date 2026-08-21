Motorista fallece en accidente en el Periférico

Un trágico accidente se registró en horas de la madrugada de este viernes, 21 de agosto, en el anillo Periférico, frente al asentamiento Las Torres, después de la colonia Cuatro de Febrero, en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala. El saldo fue de una persona fallecida.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, en este lugar ocurrió un percance en el que, por causas no establecidas, fue atropellada una persona que se movilizaba a bordo de una motocicleta.
Los socorristas acudieron al lugar tras ser alertados sobre el hecho; sin embargo, tras evaluar al paciente confirmaron que ya no contaba con signos vitales derivado de las graves heridas que sufrió.
Luego de constatar el deceso, los técnicos en urgencias médicas procedieron a notificar a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias en el área y coordinar el retiro del cuerpo.
Hasta el momento, el motorista no ha sido identificado, solo se determinó que tiene aproximadamente 25 años de edad.