 Operativo PNC en Escuintla: Alerta Elevada y Sus Consecuencias
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¿Qué ocurre en Escuintla? PNC despliega fuerte operativo y eleva la alerta

PNC se pronuncia tras atentados e intimidaciones contra comercios en Escuintla.

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Fuerte despliegue policial sorprende a vecinos de Escuintla., Mingob
Fuerte despliegue policial sorprende a vecinos de Escuintla. / FOTO: Mingob
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre un despliegue operativo en el municipio de Escuintla, luego de los atentados armados e intimidaciones registrados durante las últimas horas contra establecimientos comerciales ubicados en el casco urbano y sectores periféricos.

Ante esta situación, la institución activó acciones de máxima alerta y reforzó la presencia policial en distintos puntos del municipio, con el objetivo de proteger a comerciantes y población en general y evitar nuevos hechos de violencia.

Como parte del operativo, elementos de la PNC y del Ejército de Guatemala mantienen presencia en puntos estratégicos, estacionamientos y alrededores de los comercios afectados en las zonas 1, 3 y 5 de Escuintla.

Además, las Fuerzas Especiales de Policía (DIFEP) incrementaron los patrullajes motorizados y recorridos a pie en corredores comerciales considerados clave, así como en sectores de la Ruta Nacional 14 y puestos fijos.

Investigan ataques 

La PNC también informó que la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), en coordinación con el Ministerio Público, trabajan en la investigación de los ataques.

Las autoridades analizan imágenes de cámaras de videovigilancia, evidencia balística y material difundido en redes sociales para identificar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos. Asimismo, agentes de DIPANDA investigan los mensajes intimidatorios para determinar si detrás de las amenazas existe una estructura dedicada a las extorsiones.

La institución hizo un llamado al Organismo Judicial y al Ministerio Público para agilizar la coordinación de allanamientos y órdenes de captura contra los responsables, con el objetivo de llevarlos ante la justicia.

La PNC aseguró que no permitirá que grupos criminales generen temor entre los habitantes y comerciantes de Escuintla y pidió a la población mantener la calma y proporcionar información que contribuya a localizar a los responsables.

Para realizar denuncias de manera confidencial, las autoridades habilitaron el número 110 de emergencias de la PNC y el 1574 de la Línea Antiextorsiones.

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