Automovilista atropella a motorista en San Marcos: Impactante

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un automovilista arrolla a un motorista que acababa de descender de su motocicleta en la zona 3 de San Marcos. El conductor del vehículo, pese a lo ocurrido, continuó su marcha y escapó del lugar.
En las imágenes captadas por cámaras de seguridad se observa cómo el motorista se detiene a un costado de la vía y desciende de la motocicleta mientras intenta acomodarla para dejarla estacionada. En ese momento aparece un vehículo que pasa por el lugar y lo impacta.
Debido a la fuerza del golpe, el motorista sale proyectado y queda tendido sobre la banqueta. Tras el incidente, vecinos que se encontraban en el sector se acercan para auxiliarlo y verificar su estado.
Mientras tanto, el automovilista continúa su recorrido sin detenerse para atender al hombre. Las imágenes muestran que el vehículo llevaba las luces encendidas al momento del atropello.
Hasta ahora se desconoce qué provocó el accidente. Algunos usuarios de redes sociales han señalado que el conductor pudo haberse distraído mientras manejaba e incluso especulan que podría haber estado utilizando un teléfono celular; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada.
Identifican al motorista atropellado
De acuerdo con información de Emisoras Unidas San Marcos, la persona atropellada fue identificada como el comunicador Rigoberto Orozco, quien fue trasladado al Hospital Nacional de San Marcos para recibir atención médica.
También se confirmó que fue presentada una denuncia contra el propietario del vehículo involucrado en el atropello, con el objetivo de que las autoridades puedan establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.
El caso ha generado preocupación entre vecinos y familiares de Orozco, quienes piden que el responsable sea localizado y que se esclarezca lo ocurrido. Asimismo, el video podría convertirse en un elemento importante para las investigaciones, debido a que permite observar la secuencia del accidente y las características del vehículo que abandonó el lugar.