Brutal asalto de motoladrones a mujer en zona 19

Un video que se ha difundido en redes sociales muestra el violento asalto perpetrado por un grupo de presuntos motoladrones integrado por dos mujeres y un hombre, quienes golpearon brutalmente a una mujer de aproximadamente 50 años para despojarla de sus pertenencias.
El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles 30 de septiembre de 2026, alrededor de las 5:30 horas, en las cercanías de un reconocido colegio ubicado en La Florida, zona 19 de la Ciudad de Guatemala.
En las imágenes se observa cómo los tres individuos se movilizan a bordo de una motocicleta. El hombre permanece como conductor del vehículo mientras las dos mujeres descienden para interceptar a la víctima y arrebatarle sus pertenencias.
Las agresoras derriban a la mujer y comienzan a golpearla de manera reiterada. Una de ellas la toma por el cuello, mientras ambas le propinan patadas y puñetazos mientras registran sus pertenencias.
Durante el ataque se escucha a la víctima decir "vaya, ahorita, ahorita", aparentemente mientras las agresoras le exigen que entregue sus objetos de valor.
El asalto se prolonga durante al menos 35 segundos. Finalmente, las dos mujeres regresan hacia la motocicleta y escapan junto con su cómplice, tomando rumbo desconocido.
La víctima queda tendida sobre el pavimento, visiblemente afectada por los golpes recibidos durante el ataque.
Alertan a vecinos de La Florida
Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este caso. La grabación fue difundida en redes sociales con el objetivo de alertar a los vecinos de ese sector y contribuir a la identificación de los presuntos responsables.
El video también ha generado preocupación entre residentes debido al nivel de violencia utilizado durante el robo y a la forma en que el grupo actuó coordinadamente para atacar a la víctima y escapar del lugar.