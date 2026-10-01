 Tras más de siete horas, controlan incendio en Villa Nueva
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Tras horas de labores, socorristas controlan incendio que cobró una vida en Villa Nueva

Una mujer falleció en el lugar.

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Área donde ocurrió el incendio en una recicladora en Villa Nueva., Bomberos Voluntarios
Área donde ocurrió el incendio en una recicladora en Villa Nueva. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Luego de más de siete horas de trabajo continuo, finalmente los cuerpos de socorro lograron controlar un incendio que se originó en el interior de un inmueble que era utilizado como bodega de reciclaje. La emergencia se registró en Santa Isabel 1, zona 3 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios se trasladaron desde horas de la tarde del pasado miércoles 30 de septiembre al lugar con unidades de emergencia y vehículos contra incendios y de abastecimiento tras recibir reportes con respecto a que este espacio estaba siendo consumido por las llamas.

Los equipos comenzaron a atacar el fuego desde distintos puntos para intentar frenarlo, ya que amenazaba con extenderse cada vez más.

"El personal operativo trabajó por más de 7 horas con 30 minutos continuas y con la movilización de más de 17 unidades tipo motobomba, camión abastecimiento, y ambulancia", explicó Leandro Amado, vocero de la institución.

Cerca de la medianoche, la institución de socorro confirmó que finalizaron las labores de control y extinción del fuego. Asimismo, señaló que se realizó el enfrentamiento y la remoción de escombros, quedando liquidado el incendio.

Agregó que el comandante de incidentes y el jefe de la sección de operaciones desmovilizaron el puesto de mando, por lo que las unidades con su respectivo personal regresaron a sus compañías.

Trágico incidente cobró una vida

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que mientras se desarrollaban las acciones de extinción, los socorristas localizaron a una persona sin vida que presentaba quemaduras en el 100 por ciento del cuerpo.

Hasta el momento, la víctima de este trágico incidente no ha sido identificada, solo se determinó que se trata de una mujer de la tercera edad.

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