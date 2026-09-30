 Las voces de El Mejor Equipo con el Surinam vs. Guatemala
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Las voces de El Mejor Equipo estarán en los duelos Guatemala vs. Surinam

Con el profesionalismo, pasión y emoción que los ha caracterizado, las voces de El Mejor Equipo te acompañarán en el doble juego ante los surinameses.

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Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala / FOTO: Alex Meoño
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Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala siguen muy de cerca la actividad de la Selección Nacional, que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena, durante la Nations League Concacaf 2026-2027.  

Nuevamente, Fredy López y Kike Rodríguez te describirán las incidencias minuto a minuto de este doble enfrentamiento entre Guatemala y Surinam, teniendo como primer escenario Paramaribo y como segundo la Ciudad de Guatemala.

Así como ante Jamaica, las voces de El Mejor Equipo te llevarán la narración del duelo ante Surinam del próximo viernes 2 de octubre cuando la "Azul y Blanco" visite Paramaribo, donde la última vez terminó con un empate 1-1.

Ahí, la alineación principal de las voces de El Mejor Equipo estará integrada por Fredy López como narrador, Marco Tulio Ipuerto como comentarista, Wilber Colloy en el trabajo de campo y Julio Mauricio Arias Franco como la voz comercial.

Guatemala tiene hasta el momento tres unidades, luego de su triunfo por goleada ante El Salvador por 6-0, y Surinam es líder del grupo b de la Liga A de la Nations League Concacaf con 6 unidades, por lo que es importante que Guatemala sume unidades para seguir con vida en el torneo que da boleto a cuartos de final y es el camino a la Copa Oro 2027.

Así fue la última visita de Guatemala a Surinam

Un mal recuerdo tiene la Selección Nacional en Paramaribo, lugar al que regresa este viernes.

Guatemala vs. Surinam

Tras la visita de Guatemala a Paramaribo, los chapines volverán al país para que el lunes 5 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, se juegue la última posibilidad de clasificar a la fase final de esta competición, y posiblemente esté en juego el boleto directo a la Copa Oro del próximo año.

En este duelo, las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas te comentarán cada una de las jugadas. Para el cierre de la fase de grupos estará Kike Rodríguez, Marco Tulio Ipuerto y Julio Arias.

  • Surinam vs. Guatemala: Viernes 2 de octubre a las 16:00 horas GT en el Dr. Ir. Franklin Essed Stadium
  • Guatemala vs. Surinam: Lunes 5 de octubre a las 18:00 horas GT en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.        
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Guatemala vs. Surinam - EU Digital

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