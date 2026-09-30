 Francisco Arredondo cumple etapa 2 del Rally Marruecos 2026
Deportes

Francisco Arredondo se mantiene estable en Rally Marruecos 2026

En esta competición, el guatemalteco lo toma como preparación para el Rally Dakar 2027, que se disputará en enero próximo en Arabia Saudita.

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Francisco Arredondo en Rally Marruecos 2026
Francisco Arredondo en Rally Marruecos 2026 / FOTO: César Pérez
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El piloto guatemalteco, Francisco Arredondo, continúa su lucha contra el desierto marroquí. Este miércoles, el piloto se mantuvo en la posición 35, luego del desarrollo de la segunda etapa, que tuvo salida y meta en la localidad de Zagora.

Este miércoles, la etapa consistió en una jornada de 423 kilómetros, de los cuales, 300 fueron de especial cronometrada.

Más del 40 por ciento del trazado transcurre sobre arena, pistas sueltas, y campos de dunas, lo que exige una navegación precisa con GPS y cuaderno de ruta. Zagora, puerta de entrada al desierto marroquí, se convierte en el epicentro de las jornadas más decisivas de la prueba.

Francisco Arredondo correrá el Rally de Marruecos 2026

El guatemalteco competirá en el Rally de Marruecos 2026, una de las principales pruebas de preparación rumbo al Rally Dakar 2027.

Destaca Daniel Sanders

En la clasificación mundial de motos, Daniel Sanders, está empeñado en demostrar que el orden de salida es casi un detalle. Después de ser segundo en la primera etapa, el australiano tuvo que abrir pista durante buena parte del recorrido tras alcanzar pronto a Ricky Brabec. Lejos de convertirse en un problema, ambos navegaron juntos a un ritmo altísimo y dejaron atrás al resto.

Sanders completó los 300 kilómetros en unas 3 horas y 35 minutos y aventajó en 3:04 a Brabec. Y no fue una victoria construida únicamente sobre los bonus por abrir pista: incluso eliminándolos de la ecuación, el piloto de KTM habría marcado el mejor registro.

En este marco de alta competencia, Arredondo, se mantiene estable en la clasificación de una de las fechas más exigentes del Mundial de Rally 2026. Esta competición, el guatemalteco, lo toma como preparación para el Rally Dakar 2027, que se disputará en enero próximo en Arabia Saudita.

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Francisco Arredondo en Rally Marruecos 2026 - César Pérez

*Información de César Pérez.

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