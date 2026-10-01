 Rafael Leao heredará el número 7 de Cristiano Ronaldo
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¿Qué jugador heredará la camisola número 7 de Cristiano Ronaldo contra Dinamarca?

Cristiano Ronaldo abandonó el estadio Parken de Copenhague sin participar en el entrenamiento previo al encuentro contra Dinamarca.

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Rafael Leão usará el número 7 en la camisola este día ante Dinamarca
Rafael Leão usará el número 7 en la camisola este día ante Dinamarca / FOTO: X de @RafaeLeao7
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El atacante del Galatasaray Rafael Leão vestirá la camiseta con el número 7 de Cristiano Ronaldo este jueves en el partido de Portugal contra Dinamarca de la Liga de Naciones, después de la salida del capitán portugués de la concentración de la selección.

Así figura en la lista oficial difundida hoy por la UEFA, cuyo reglamento para esta competición obliga a las selecciones a usar las numeraciones del 1 al 23 en los partidos.

La Federación Portuguesa de Futbol había confirmado la víspera el abandono de la concentración de Ronaldo, después de la rueda de prensa del seleccionador, Jorge Jesus.

"A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado", afirmó en un comunicado el jugador del Al Nassr saudí, que deseó suerte a sus compañeros.

Cristiano Ronaldo rompe el silencio tras abandonar la Selección de Portugal

“A su debido tiempo contaré la verdad”, dijo CR7 a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

La polémica con Cristino Ronaldo

Ronaldo, que no anunció una retirada definitiva de la selección, había abandonado el estadio Parken de Copenhague sin participar en el entrenamiento previo al encuentro contra Dinamarca, pese a que Jesus había asegurado minutos antes que se ejercitaría con el grupo.

En esa comparecencia, el seleccionador desmintió que el delantero de 41 años se hubiera negado a entrenarse, defendió su autoridad para decidir las alineaciones y adelantó la titularidad de Gonçalo Ramos frente a Dinamarca.

La salida del capitán se produce después de que permaneciera en el banquillo durante la victoria del domingo contra Noruega por 2-1.

Jesus había negado la existencia de un conflicto con Ronaldo y atribuido su decisión a motivos técnicos.

 Cristiano Ronaldo, cuya suplencia con el nuevo seleccionador portugués, Jorge Jesus, ha desembocado en uno de los episodios más convulsos de sus 23 años con Portugal, respondió con 28 goles en 37 partidos a la confianza que depositó en él Roberto Martínez durante sus tres años al frente del combinado luso.

Los números de la etapa del técnico español ofrecen perspectiva al debate abierto ahora en Portugal sobre el papel que debe desempeñar Cristiano en la selección a los 41 años.

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Conoce las despedidas más abruptas de históricos jugadores con sus selecciones.

*Información EFE.

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