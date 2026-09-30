 Cristiano se asoma al abrupto adiós de otras leyendas
Deportes

Cristiano Ronaldo se asoma al abrupto adiós de otras leyendas

Conoce las despedidas más abruptas de históricos jugadores con sus selecciones.

Compartir:
Portugal, selección de Portugal
Portugal, selección de Portugal / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Cristiano Ronaldo no se ha retirado de la selección portuguesa. Ni siquiera ha anunciado que piense hacerlo. Pero su abrupta salida de la concentración, después de no jugar ante Noruega y de varios días de tensión con Jorge Jesus, abre la posibilidad de que el mayor goleador internacional de la historia se encuentre ante un desenlace que ya conocieron otros mitos: despedidas abruptas, rupturas inesperadas y últimas imágenes muy alejadas de la grandeza de sus carreras.

"A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a abandonar la concentración", anunció Cristiano, que se marchó en vísperas del encuentro de la Liga de Naciones frente a Dinamarca.

La precisión importa. El delantero, de 41 años, ha abandonado esta convocatoria, no la selección. Todavía puede regresar, añadir nuevos capítulos a sus 234 partidos y 146 goles con Portugal y escoger personalmente el último día de una trayectoria iniciada en 2003.

Sin embargo, el episodio contiene todos los elementos que suelen preceder a una ruptura: una suplencia inesperada, media hora de calentamiento sin llegar a jugar ante Noruega, varios entrenamientos al margen del grupo, una reunión con el presidente de la Federación Portuguesa y un mensaje público que promete una futura revelación. Si finalmente no regresa, Cristiano seguirá el camino de otras leyendas que tampoco encontraron una despedida a la altura de su historia.

Cristiano Ronaldo rompe el silencio tras abandonar la Selección de Portugal

“A su debido tiempo contaré la verdad”, dijo CR7 a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

El misterio de Johan Cruyff

Johan Cruyff vistió por última vez la camiseta de Países Bajos el 26 de octubre de 1977. Fue capitán en la victoria por 1-0 frente a Bélgica que confirmó la clasificación del combinado neerlandés para el Mundial de Argentina. Tenía 30 años y todavía era uno de los mejores futbolistas del planeta, pero no volvió a jugar con su selección.

Su ausencia en Argentina alimentó durante tres décadas toda clase de teorías. Se dijo que no quería participar en un Mundial organizado por una dictadura militar, que mantenía diferencias con la federación o que su mujer le había pedido que no viajara.

Cruyff reveló en 2008 una razón mucho más íntima. Meses antes del torneo, varios hombres entraron en su domicilio de Barcelona, lo ataron y le coloraron un rifle en la cabeza delante de su mujer y sus hijos. Aquel intento de secuestro cambió sus prioridades. Países Bajos llegó sin él a la final del Mundial, perdió frente a Argentina y Cruyff nunca volvió.

El legado de Johan Cruyff, diez años después de su fallecimiento

Diez años después de su partida, el legado de Johan Cruyff sigue vigente en un fútbol que mantiene su apuesta por la posesión, el juego colectivo y la inteligencia táctica.

Diego Maradona y el adiós tras un positivo

Si la despedida de Cruyff estuvo envuelta en el misterio, la de Diego Armando Maradona dejó una de las imágenes más reconocibles de la historia de los Mundiales. Después de la victoria de Argentina frente a Nigeria en Estados Unidos 1994, una enfermera entró en el césped, lo tomó de la mano y lo acompañó al control antidopaje.

Maradona disputó aquel torneo con 33 años después de mostrar una sorprendente recuperación física. Acababa de celebrar ante Grecia su último gol en una Copa del Mundo con los ojos desorbitados frente a una cámara. El positivo por efedrina interrumpió aquella resurrección.

Argentina retiró a su estrella de la competición y sólo volvió a vestir la camiseta de su país en una ocasión más, en un encuentro homenaje en 2001 en el que dijo su celebre frase "la pelota no se mancha". Su último partido internacional oficial fue una victoria, pero la escena que quedó para siempre fue la de aquella mujer, de nombre Sue Ellen Carpenter, quien lo condujo fuera del campo sin que nadie supiera todavía que también lo estaba sacando de la selección.

Hace 32 años, Maradona marcó su último gol en los Mundiales

El 21 de junio de 1994, Diego Armando Maradona marcó su último gol en una Copa del Mundo en la victoria de Argentina ante Grecia, en el que fue también su último gran capítulo goleador en la selección.

Eric Cantona, el capitán borrado

Eric Cantona tampoco supo que su último encuentro con Francia sería un amistoso disputado el 18 de enero de 1995 contra Países Bajos. Era el capitán del equipo de Aimé Jacquet y completó los noventa minutos de una victoria por 0-1.

Una semana después lanzó su célebre patada contra un espectador del Crystal Palace y recibió una larga sanción. Jacquet lo apartó mientras permaneciera sin competir, pero cuando Cantona regresó y volvió a triunfar con el Manchester United, Francia ya pertenecía a Zinedine Zidane.

El antiguo capitán no fue convocado para la Eurocopa de 1996 y nunca recibió una última oportunidad. Se retiró del fútbol en 1997, un año antes de que la selección levantara su primer Mundial alrededor del jugador que había heredado su sitio.

Futbolistas legendarios que nunca jugaron un Mundial

Una de las grandes paradojas del fútbol es que Alfredo Di Stéfano, tras jugar para tres selecciones, nunca pudo disputar un Mundial.

Zinedine Zidane, un cabezazo junto a la Copa del Mundo

Precisamente Zidane protagonizó el final más violento y cinematográfico. Anunció que el Mundial de 2006 sería su última competición como futbolista y condujo a Francia hasta la final frente a Italia. Marcó de penalti a lo Panenka, acarició un segundo gol con un cabezazo y, durante la prórroga, respondió a las palabras de Marco Materazzi golpeando al defensa transalpino con la cabeza en el pecho.

Expulsado, recorrió en solitario el camino hacia el vestuario y pasó junto a la Copa del Mundo. Francia perdió la final en los penaltis y la última acción de uno de los futbolistas más elegantes de su generación fue una agresión. No volvió a pisar un campo como jugador.

Foto embed
Zinedine Zidane, final del Mundial 2006 - FIFA

*Información EFE. 

En Portada

Guatemala ofrece a la OEA que revise avión acusado por Belice de violar su espacio aéreot
Nacionales

Guatemala ofrece a la OEA que revise avión acusado por Belice de violar su espacio aéreo

09:43 PM, Sep 30
Diputado Julio Héctor Estrada solicita licencia por motivos de saludt
Nacionales

Diputado Julio Héctor Estrada solicita licencia por motivos de salud

09:08 PM, Sep 30
Capturan a extraditable vinculado con narcotráficot
Nacionales

Capturan a extraditable vinculado con narcotráfico

08:26 PM, Sep 30
Las voces de El Mejor Equipo estarán en los duelos Guatemala vs. Surinam t
Deportes

Las voces de El Mejor Equipo estarán en los duelos Guatemala vs. Surinam

08:40 PM, Sep 30
Olger Escobar: el nuevo 10 chapín que nació en la MLSt
Deportes

Olger Escobar: el nuevo 10 chapín que nació en la MLS

09:26 PM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Liga Nacionalredes socialesComunicacionesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar