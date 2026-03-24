 El legado de Johan Cruyff, diez años después de su deceso
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El legado de Johan Cruyff, diez años después de su fallecimiento

Diez años después de su partida, el legado de Johan Cruyff sigue vigente en un fútbol que mantiene su apuesta por la posesión, el juego colectivo y la inteligencia táctica.

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El legado de Johan Cruyff, diez años después de su fallecimiento - Johan Cruyff
El legado de Johan Cruyff, diez años después de su fallecimiento / FOTO: Johan Cruyff

El 24 de marzo de 2016, el fútbol mundial perdió a uno de sus pensadores más brillantes. Aquel día falleció Johan Cruyff, un hombre que no solo entendía el juego, sino que lo interpretaba como pocos en la historia. Diez años después, su figura sigue presente, como una sombra luminosa que atraviesa generaciones, estilos y revoluciones tácticas. Su legado no se limita a los títulos o a los recuerdos, sino que vive en la forma misma en que se concibe el fútbol moderno.

En esta última década, el deporte ha experimentado una transformación acelerada. La tecnología ha irrumpido con fuerza: el uso de GPS, la inteligencia artificial y el análisis de datos han redefinido la preparación física, la prevención de lesiones y la planificación táctica. Sin embargo, en medio de esta evolución cada vez más científica, las ideas de Cruyff conservan una vigencia sorprendente. Él defendía un fútbol lógico, donde la posesión, la ocupación inteligente de los espacios y la rapidez mental eran más determinantes que la fuerza o la velocidad pura.

El legado de Johan Cruyff

Su famosa reflexión —que jugar al fútbol es sencillo, pero jugar de forma sencilla es lo más difícil— resume una filosofía que hoy sigue inspirando a entrenadores y futbolistas. Para Cruyff, el verdadero talento residía en la capacidad de anticiparse, de pensar antes que el rival. Esa visión se refleja en el auge contemporáneo de la presión alta y la recuperación inmediata tras pérdida, conceptos que forman parte del ADN de muchos equipos de élite y que remiten directamente a su ideario.

En el FC Barcelona, su influencia es especialmente profunda. En 1992, con su legendario "Dream Team", marcó el camino al conquistar la primera Copa de Europa del club en Wembley, instaurando un estilo ofensivo y asociativo que transformó su identidad. Desde entonces, generaciones enteras formadas en La Masia han perpetuado esa herencia, desde figuras históricas hasta talentos actuales que mantienen viva la esencia cruyffista en cada pase y cada movimiento.

Pero su impacto trasciende clubes y resultados. Entrenadores como Pep Guardiola han reconocido abiertamente su influencia, recurriendo a sus enseñanzas incluso en momentos de duda. Además, su visión humanista del deporte se materializó en la Cruyff Foundation, que continúa utilizando el fútbol como herramienta de inclusión social en decenas de países. Una década después de su partida, el fútbol sigue evolucionando, pero lo hace caminando sobre las huellas que dejó un genio irrepetible, cuya mayor victoria fue cambiar para siempre la manera de entender el juego.

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